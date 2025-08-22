Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Роспотребнадзор: Новые опасные вирусы на территории России не выявлены
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что новые опасные вирусы на территории России не выявлены, а публикации в СМИ основаны на устаревшей информации.
Информация о появлении в России новых опасных вирусов, ранее не известных специалистам, отсутствует, передает ТАСС. Об этом заявили представители пресс-службы Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день сведений о циркуляции в России каких-либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения», – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что публикации в СМИ о якобы новом вирусе с симптомами «кровавого кашля» основаны на материалах от 30 марта этого года. Впоследствии выявленный вирус оказался микоплазменной пневмонией, что было подтверждено результатами анализов.
