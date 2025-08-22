Роспотребнадзор опроверг массовое заболевание с симптомами «кровавого кашля»

Роспотребнадзор: Новые опасные вирусы на территории России не выявлены

Tекст: Евгения Караваева

Информация о появлении в России новых опасных вирусов, ранее не известных специалистам, отсутствует, передает ТАСС. Об этом заявили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день сведений о циркуляции в России каких-либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано. Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что публикации в СМИ о якобы новом вирусе с симптомами «кровавого кашля» основаны на материалах от 30 марта этого года. Впоследствии выявленный вирус оказался микоплазменной пневмонией, что было подтверждено результатами анализов.

Ранее в Британии впервые обнаружен смертельный вирус лихорадки ленивца или вирус Оропуш – тропического заболевания, похожего на малярию, которое может привести к менингиту и в редких случаях к смерти.