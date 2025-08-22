Победитель «Лидеров России» Новокрещенов назначен замглавы администрации «Сириуса»

Tекст: Елизавета Шишкова

Сообщение о назначении Ильи Новокрещенова на должность заместителя главы администрации федеральной территории «Сириус» опубликовано на сайте конкурса.

Он возглавил департамент научно-технологического развития, образования, культуры, молодежной политики и спорта. Главная задача Новокрещенова – создание всероссийской экосистемы для раскрытия талантов среди молодежи.

По его словам, команда будет реализовывать государственные программы в интересах всей страны, разрабатывать и апробировать методики комплексного развития талантов, уделяя особое внимание традиционным ценностям. Новокрещенов подчеркнул: «Основная задача нашей команды – реализовывать государственные программы федеральной территории «Сириус»… поддерживать научные исследования и опытно-конструкторские разработки для развития российской науки и укрепления суверенитета России».

В 2024 году на территории «Сириуса» прошли более 370 мероприятий, включая Всемирный фестиваль молодежи, климатический саммит БРИКС и Конгресс молодых ученых. Новокрещенов также отвечал за запуск новой госпрограммы по научно-технологическому развитию и координацию спортивных мероприятий. В этом году были приняты поправки к закону о физической культуре и спорте, расширившие полномочия «Сириуса».

Илья Новокрещенов имеет богатый опыт в образовательной сфере, работал учителем и директором школ Москвы, был заместителем руководителя Департамента образования и науки Москвы, директором Федерального института родных языков. В проекте «Лидеры России» его наставником стал Сергей Кириенко, который сыграл важную роль в профессиональном развитии Новокрещенова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускники конкурса «Лидеры России» разрабатывают лекарства для лечения онкологических заболеваний и вирусов. Они возглавляют научные лаборатории. Специалисты из числа выпускников конкурса создают инновационные технологии в области наноматериалов и аддитивных технологий.