Выпускники «Лидеров России» в День науки рассказали о достижениях

Выпускники «Лидеров России» рассказали о разработке лекарства от рака и создании аддитивных технологий

Выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» активно разрабатывают инновационные решения в области медицины и технологий.

Так, победитель «Лидеров России», заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, завкафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, доктор медицинских наук Вадим Покровский исследует обмен аминокислот в опухолевых клетках.

«Мы изучаем, как гены ферментов обмена аминокислот преобразуются в белок и как это влияет на чувствительность опухолевых клеток», – рассказал Покровский.

По словам ученого, это может обосновать применение ферментов, разрушающих аминокислоты, и помочь терапии при меланоме.

Руководитель группы генной иммуноонкотерапии Ирина Алексеенко завершила первую фазу клинических испытаний генотерапевтического препарата «АнтионкоРАН-М». Препарат вводится внутривенно и развивает противоопухолевый иммунный ответ. В ходе исследования, активная часть которого длилась два года, у нескольких пациентов удалось достичь ответа на лечение, хотя все возможные методы были испробованы. Вторая фаза клинических исследований уже начата.

Ирина Алексеенко и ее команда работают над «мостовой» вакциной, способной тренировать иммунитет человека. По словам Алексеенко, в измененную вакцину БЦЖ против туберкулеза добавлены молекулы GM-CSF и IL-12, усиливающие иммунный ответ. В экспериментах на мышах вакцина показала защиту от вируса гриппа.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, доцент Медицинского факультета РУДН, кандидат биологических наук Артем Поромов сосредоточился на разработке противовирусных препаратов и создании моделей инфекционных заболеваний. Он отметил, что конкурс «Лидеры России» способствовал его профессиональному росту.

«Лидеры России» подтолкнули меня к тому, чтобы двигаться от узкой линейной должности и научно-исследовательской деятельности в ее классическом понимании в сторону долгосрочных проектов, развития навыков управления и построение сильной команды», – заявил он.

Финалист конкурса, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова и ее команда разработали сенсор для поиска микродефектов в промышленных изделиях и проведения медицинских анализов. Эти разработки помогут в отслеживании изменений в имплантах с магнитными материалами.

«Например, человеку поставили имплант, в составе которого есть магнитный материал. Наш сенсор позволит отслеживать в конструкции мельчайшие изменения без рентгена», – уточнила Валерия Родионова.

Лаборатория, которой она руководит, стала научно-образовательным центром. Здесь готовят научные кадры для страны и развивают управленческие компетенции. Среди выдающихся участников есть кандидат физико-математических наук Виктор Беляев, заведующий лабораторией магнитооптической спектроскопии, и кандидат биологических наук Екатерина Левада, руководящая лабораторией биомедицинских приложений.

Команда Валерии Родионовой реализовала два важных проекта для Калининградской области. Лаборатория Екатерины Левады разработала новые элементы для очистки сточных вод, а под руководством Курбана Магомедова созданы инновационные устройства для селективной очистки воды и воздуха на основе двумерных материалов.

Участники конкурса также входят в научное сообщество «Искра», организованное победителями трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России». Они занимаются решением актуальных проблем науки и образования и способствуют внедрению научных достижений в российскую экономику.

Лидеры Тихоокеанского государственного университета Алдар Чирнинов, Илья Купряшкин, Александр Барбарич занимаются формированием сети прикладных студенческих конструкторских бюро. Студенты разработали транспортную платформу для медицинского оборудования и изделия для нужд СВО, обеспечивая технологический суверенитет страны.