С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.3 комментария
Выпускники «Лидеров России» в День науки рассказали о достижениях
Выпускники «Лидеров России» рассказали о разработке лекарства от рака и создании аддитивных технологий
Выпускники конкурса «Лидеры России» занимаются разработкой лекарств для лечения онкологических заболеваний и вирусов, возглавляют научные лаборатории и создают инновационные технологии в области наноматериалов и аддитивных технологий.
Выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» активно разрабатывают инновационные решения в области медицины и технологий.
Так, победитель «Лидеров России», заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, завкафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН, доктор медицинских наук Вадим Покровский исследует обмен аминокислот в опухолевых клетках.
«Мы изучаем, как гены ферментов обмена аминокислот преобразуются в белок и как это влияет на чувствительность опухолевых клеток», – рассказал Покровский.
По словам ученого, это может обосновать применение ферментов, разрушающих аминокислоты, и помочь терапии при меланоме.
Руководитель группы генной иммуноонкотерапии Ирина Алексеенко завершила первую фазу клинических испытаний генотерапевтического препарата «АнтионкоРАН-М». Препарат вводится внутривенно и развивает противоопухолевый иммунный ответ. В ходе исследования, активная часть которого длилась два года, у нескольких пациентов удалось достичь ответа на лечение, хотя все возможные методы были испробованы. Вторая фаза клинических исследований уже начата.
Ирина Алексеенко и ее команда работают над «мостовой» вакциной, способной тренировать иммунитет человека. По словам Алексеенко, в измененную вакцину БЦЖ против туберкулеза добавлены молекулы GM-CSF и IL-12, усиливающие иммунный ответ. В экспериментах на мышах вакцина показала защиту от вируса гриппа.
Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, доцент Медицинского факультета РУДН, кандидат биологических наук Артем Поромов сосредоточился на разработке противовирусных препаратов и создании моделей инфекционных заболеваний. Он отметил, что конкурс «Лидеры России» способствовал его профессиональному росту.
«Лидеры России» подтолкнули меня к тому, чтобы двигаться от узкой линейной должности и научно-исследовательской деятельности в ее классическом понимании в сторону долгосрочных проектов, развития навыков управления и построение сильной команды», – заявил он.
Финалист конкурса, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ им. И. Канта Валерия Родионова и ее команда разработали сенсор для поиска микродефектов в промышленных изделиях и проведения медицинских анализов. Эти разработки помогут в отслеживании изменений в имплантах с магнитными материалами.
«Например, человеку поставили имплант, в составе которого есть магнитный материал. Наш сенсор позволит отслеживать в конструкции мельчайшие изменения без рентгена», – уточнила Валерия Родионова.
Лаборатория, которой она руководит, стала научно-образовательным центром. Здесь готовят научные кадры для страны и развивают управленческие компетенции. Среди выдающихся участников есть кандидат физико-математических наук Виктор Беляев, заведующий лабораторией магнитооптической спектроскопии, и кандидат биологических наук Екатерина Левада, руководящая лабораторией биомедицинских приложений.
Команда Валерии Родионовой реализовала два важных проекта для Калининградской области. Лаборатория Екатерины Левады разработала новые элементы для очистки сточных вод, а под руководством Курбана Магомедова созданы инновационные устройства для селективной очистки воды и воздуха на основе двумерных материалов.
Участники конкурса также входят в научное сообщество «Искра», организованное победителями трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России». Они занимаются решением актуальных проблем науки и образования и способствуют внедрению научных достижений в российскую экономику.
Лидеры Тихоокеанского государственного университета Алдар Чирнинов, Илья Купряшкин, Александр Барбарич занимаются формированием сети прикладных студенческих конструкторских бюро. Студенты разработали транспортную платформу для медицинского оборудования и изделия для нужд СВО, обеспечивая технологический суверенитет страны.