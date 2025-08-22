Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.0 комментариев
Европейские страны за последнее десятилетие потратили 10 трлн долларов на переход к «чистому нулю», однако доля солнечной и ветряной энергии выросла лишь до 6%, говорится в докладе «РИА-Аналитика» «Новый облик мировой энергетики».
Европейским политикам не хватает смелости признать неудачу политики сокращения углеродных выбросов за счет полного отказа от ископаемого топлива, говорится в свежем докладе «РИА-Аналитика», сообщает РИА «Новости».
Авторы отмечают: «Плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, а также атомная энергия намного опережают и солнечную и ветровую энергию. Таким образом, концепция «чистого нуля» фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс. Однако у европейских политиков не хватает смелости публично признать этот факт».
В докладе указывается, что расходы на переход к «зеленой» энергетике за последние десять лет уже достигли 10 трлн долларов, однако доля солнечной и ветряной энергии в мировом энергобалансе выросла лишь на четыре процентных пункта, достигнув 6%. Эксперты подчеркивают, что даже удвоение инвестиций не приведет к ожидаемым результатам: для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году потребуется более 180 трлн долларов.
Авторы доклада также отмечают, что интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой перестройки всей инфраструктуры, а ее масштабы часто недооцениваются. Кроме того, исторически переход на новые энергоресурсы никогда не приводил к полному отказу от прежних видов топлива. На сегодняшний день, по оценке специалистов, одним из самых крупных источников энергии в мире по-прежнему остается уголь, его доля в энергобалансе составляет 25%.
