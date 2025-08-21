СК Петербурга возбудил дела об обмане дольщиков при строительстве двух ЖК

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
СК Петербурга возбудил дела о мошенничестве при строительстве двух ЖК
Проверка ведется по фактам срыва сроков сдачи домов дольщикам в крупных жилых комплексах Санкт-Петербурга.
Уголовные дела касаются долевого строительства жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный квартал», передает СУ СК по Санкт-Петербургу в Telegram.
По версии следствия, руководители фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства по договорам долевого участия, однако в срок свои обязательства по сдаче домов не выполнили.
Жители города массово выражают обеспокоенность срывом сроков строительства, что привлекло внимание руководства Следственного комитета. В обоих случаях возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
Следователи проводят обыски в офисах застройщиков и выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают круг причастных лиц. Оба уголовных дела находятся на особом контроле городского главка СК.
Ранее Ленинский райсуд Ульяновска назначил руководителю компании-застройщика ООО «Запад» и ООО «Специализированный застройщик «Центральный» условный срок за хищение 600 млн рублей, предназначенных для строительства жилья.