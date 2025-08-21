Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Суд в Москве запретил мем о цыганах из «Большого куша»
Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке информации с оскорбительной цитатой о цыганах из известного фильма Гая Ричи.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о признании запрещенной к распространению информации в интернете, содержащей высказывания, разжигающие ненависть к цыганам, передает ТАСС.
«Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайтах: (перечисление пяти web-страниц), запрещенной к распространению», – сказано в документе. Суд постановил немедленно исполнить это решение.
В список запрещенных публикаций попали мемы* и оскорбительные фразы, в том числе цитата «Ненавижу, ***, цыган» из фильма «Большой куш». Также блокировке подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, признанными экстремистскими по содержанию.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, озвучивший фильм, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что фраза является точным переводом оригинального выражения персонажа и повторяется другими героями картины.
«Многие граждане не понимают по-английски и вынуждены смотреть фильмы в переводе. Вот в фильме «Большой куш» режиссера Гая Ричи один из героев говорит I *** hate pikeys, что на русский можно перевести как «Ненавижу, ***, цыган». Другие герои там, кстати, данное выражение повторяют. В других фильмах говорят о ненависти к неграм, кстати», – подчеркнул он.
Пучков также обратил внимание, что кино – это художественное произведение, где герои могут высказывать разные мнения. Он выразил сомнение, что теперь под запрет могут попасть не только мемы, но и все фильмы Гая Ричи целиком.
Ранее Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории России: речь идет о российском андеграундном фильме «Зеленый слоник», картине «Ниндзя-убийца» сестер Вачовски и хорроре «Эксперимент за стеклом».
В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада».
