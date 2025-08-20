Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.7 комментариев
Milliyet: Германия проиграла саммит по Украине в Белом доме
Обсуждение ситуации на Украине в Белом доме продемонстрировало ослабление позиций Германии и Европейского союза на мировой арене.
Саммит по Украине, прошедший в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и европейских лидеров, продемонстрировал слабость Европейского союза, а наиболее невыгодное положение заняла Германия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.
Колумнист издания Озай Шендир отмечает, что политическое влияние ЕС сегодня практически исчезло по сравнению с ситуацией десяти лет назад. Он подчеркнул: «Мы наблюдали за столом, накрытым в Белом доме, где Дональд Трамп давал обещания, где порядок рассадки или порядок выступлений не был определен ни по каким дипломатическим правилам. Международные агентства сообщали в прямом эфире, что Трамп обещал то, он обещал это, это вообще-то необычный язык».
По мнению автора, лидеры ЕС выбрали тактику похвалы и настойчивости в общении с президентом США. Все они подчеркивали значимость гарантий безопасности для Украины, но при этом обязательно выражали одобрение действиям Трампа.
Больше всех, как считает Milliyet, проиграла Германия: канцлер Фридрих Мерц оказался в тени как на общей фотографии, так и при рассадке за столом. В непосредственной близости к Трампу разместились президент Франции и премьер-министр Италии, что, по мнению обозревателя, символизировало смену акцентов в политике США – теперь Франция, а не Германия, стала ведущей страной Евросоюза в глазах Вашингтона.
Германский политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что Трамп всерьез намерен добиться мирного соглашения, а европейцы, хотя и скрипя зубами, но вынуждены этому следовать. Владимир Зеленский же наблюдает за тем, в чью пользу склонится часа весов.