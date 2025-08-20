Подозреваемого в помощи мошенникам в Мax задержали в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярев

По версии следствия, потерпевшая из Курска лишилась 444 тыс. рублей после того, как получила звонок от злоумышленников через мессенджер Мax, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники представились сотрудниками госорганов и убедили женщину выполнить их указания. Подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Отмечается, что это первый зафиксированный случай дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax.

Ранее в МВД сообщили о новом способе мошенничества: злоумышленники выдают себя за специалистов по цифровому телевидению и выманивают у пенсионеров данные для доступа к счетам.

До этого мошенники разработали двухэтапную схему обмана, используя ссылки якобы от Роскомнадзора.

В январе в МВД сообщали, что за 11 месяцев 2024 года мошенники смогли отнять у российских граждан дистанционным способом 168 млрд рублей.

Также МВД указывало, что за шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 тыс. 191 преступление, совершенное с использованием мессенджеров.

В мессенджере MAX есть система прямого обращения в службу поддержки (Центр Безопасности). Пользователи могут обращаться туда, в случае выявления факта мошенничества информацию сразу же передадут в МВД.