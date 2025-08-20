Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Подозреваемого в помощи мошенникам в Мax задержали в Ростовской области
Правоохранители вычислили в городе Шахты в Ростовской области местного жителя, его подозревают в содействии хищению денег у жительницы Курска с помощью мессенджера Мax, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, потерпевшая из Курска лишилась 444 тыс. рублей после того, как получила звонок от злоумышленников через мессенджер Мax, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Злоумышленники представились сотрудниками госорганов и убедили женщину выполнить их указания. Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Отмечается, что это первый зафиксированный случай дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax.
Ранее в МВД сообщили о новом способе мошенничества: злоумышленники выдают себя за специалистов по цифровому телевидению и выманивают у пенсионеров данные для доступа к счетам.
До этого мошенники разработали двухэтапную схему обмана, используя ссылки якобы от Роскомнадзора.
В январе в МВД сообщали, что за 11 месяцев 2024 года мошенники смогли отнять у российских граждан дистанционным способом 168 млрд рублей.
Также МВД указывало, что за шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142 тыс. 191 преступление, совершенное с использованием мессенджеров.
В мессенджере MAX есть система прямого обращения в службу поддержки (Центр Безопасности). Пользователи могут обращаться туда, в случае выявления факта мошенничества информацию сразу же передадут в МВД.