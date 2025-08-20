Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский командир оставил своих подчиненных и сбежал с позиций в населенном пункте Вороное Днепропетровской области перед самым началом штурма российскими войсками, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки «Восток» с позывным «Мудрый».

По его словам, российские бойцы скрытно подошли к третьему блиндажу под руководством офицеров, после чего предложили противнику сдаться. Украинские военные согласились с этим предложением.

Пленные признались, что командир покинул укрепленный блиндаж ночью, за несколько часов до атаки, фактически бросив своих подчиненных. После ухода командира они поняли, что остались без руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Колодези в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» завершила освобождение Вороного в Днепропетровской области.