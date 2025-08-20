Марочко заявил о подготовке ВСУ провокации с обстрелом жителей в Краматорске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска готовят провокацию в Краматорске, находящемся под контролем Киева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Эксперт сообщил, что по его информации, администрация Владимира Зеленского намерена на фоне возможного урегулирования конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа провести вооруженную провокацию против мирных жителей города.

В частности, Марочко заявил: «От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР». По его словам, целью акции станет дискредитация вооруженных сил России и российского руководства.

Марочко пояснил, что до конца августа украинские военные намерены обстрелять социальные объекты и многоэтажные жилые дома на юго-восточной окраине Краматорска. По его данным, фото- и видеоматериалы обстрелов будут опубликованы в украинских и западных СМИ, социальных сетях и Telegram-каналах, чтобы представить инцидент как «факт агрессии военнослужащих ВС РФ и нарушения международного права».

Эксперт добавил, что для атаки, вероятнее всего, будут использоваться реактивные системы залпового огня советского образца, а удар будет нанесен со стороны аэродрома, контролируемого украинскими войсками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о подготовке украинскими формированиями провокации в краматорском роддоме, где размещены военные, а также находятся пациенты и медицинский персонал.