Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о планах украинских формирований устроить провокацию в краматорском роддоме, где размещены военные, а внутри находятся пациенты и медики.
По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.
Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.
Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.