    Провал туристического сезона в Анапе помог Крыму
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    Эфиопия отказала России в самолетах
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине
    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    7 августа 2025, 09:03 • Новости дня

    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска

    Кимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о планах украинских формирований устроить провокацию в краматорском роддоме, где размещены военные, а внутри находятся пациенты и медики.

    По его словам, Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины под руководством киевских властей планируют инсценировать обстрел или подрыв родильного дома, аналогично событиям в Мариуполе в 2022 году.

    Он отметил: «По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше». Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь украинские военные размещались в роддоме, а затем была проведена постановочная атака.

    Кимаковский также сообщил, что украинские войска разместили часть своей группировки непосредственно в здании родильного дома Краматорска. Он уточнил, что среди присутствующих есть как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наемники, а на первых этажах по-прежнему находятся врачи и пациентки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска покидают города на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра. Они также вывозят и уничтожают архивы. ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления из города.

    6 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57

    Авиаэксперт Гусаров: Ударная мощь и бортовой интеллект делают Су-57 кошмаром для ВСУ

    Эксперт объяснил причины возмущения Запада и ВСУ из-за российских Су-57
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российский Су-57 почти невидим для украинской ПВО, а внедрение ИИ позволит использовать его с несколькими БПЛА «Охотник», что кратно увеличит ударную мощь группы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Западе и в ВСУ пожаловались на рост использования Россией истребителей пятого поколения в зоне СВО.

    «Су-57 в прямом воздушном бою будет иметь колоссальное преимущество над любым самолетом, имеющимся в распоряжении Украины – американским F-16, французским Mirage или любым советским истребителем четвертого поколения», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Впрочем, непосредственные столкновения в современных условиях редкость. Самолеты обнаруживают друг друга с расстояния многих километров. И побеждает тот, у кого лучше радары и вооружение, кто быстрее засечет противника и уничтожит. В этих компонентах у Су-57 очень мало конкурентов в мире, и их точно нет на Украине», – продолжил собеседник.

    «Еще один плюс Су-57 – универсальность. Он способен одинаково успешно применять планирующие бомбы, гиперзвуковые ракеты. Ранее ударные самолеты подразделялись на истребители, бомбардировщики, штурмовики. А наш новый самолет фактически может выполнять любую задачу», – детализировал эксперт

    «Кроме того, у истребителя низкая отражающая поверхность, что ведет к уменьшению радиолокационной заметности. «Невидимости» Су-57 также способствует форма корпуса и расположение вооружения во внутренних отсеках», – отметил эксперт.

    «Отдельно отмечу, что Су-57 опережает конкурентов по бортовому интеллекту. Сообщается о внедрении ИИ для «тактической» помощи пилоту. Это сделает возможным использование его с группой сопровождения БПЛА «Охотник», которые выступали бы как дополнительные носители вооружения. Это кратно увеличит ударную мощь истребителя», – указал он.

    При этом, указал Гусаров, Су-57 лучше применять не для ударов вблизи линии боевого соприкосновения, а в глубине территории Украины – для атак по командным пунктам, местам сосредоточения войск, вооружения и техники, военным эшелонам и критическим электроподстанциям.

    Ранее сообщалось, что ВСУ жалуются на то, что Россия наращивает использование истребителей пятого поколения Су-57 в зоне СВО и для атак по военным объектам в глубине территории, пишет польское издание Interia. В статье говорится, что ВКС применяют целые группы таких самолетов, каждый из которых несет новейшие маневрирующие ракеты Х-69. Они трудноуловимы для средств ПВО и ПРО, имеющихся в распоряжении Киева.

    Журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету, а итальянские эксперты отмечали, что истребитель с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить даже американская техника.

    Также известно, что «Рособоронэкспорт» планирует представить модификацию Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    6 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

    Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

    7 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    Рубио: Территориальный вопрос является ключевым для мира на Украине

    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    6 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

    Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    В новом указе, который продлил режим национального чрезвычайного положения в США, связанный с действиями России в отношении Украины, глава американского государства Дональд Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США.

    Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

    Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».

    7 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.

    Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости».

    По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым».

    Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России. Военнослужащие ВСУ заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленные украинские солдаты рассказали, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты на службу.

    6 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    7 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ Кучер осужден в России за покушение на командующего Дальней авиацией РФ

    Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру, который в 2024 году готовил покушение на командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России, сообщается в материалах дела.

    Кучер признан виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки, передает ТАСС.

    Сам 41-летний безработный украинец вину не признал. Он заявляет, что «намерения совершить теракт на территории Москвы не имел, в договоренность ни с кем не вступал, взрывчатые вещества не перевозил».

    Срок наказания составил 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет Кучер проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

    По материалам дела, в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить теракт в Москве при помощи взрывчатки против командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России.

    Решение суда в силу пока не вступило, защита осужденного собирается обжаловать приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две жительницы Севастополя получили по 12 лет заключения за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке осенью 2023 года. В Керчи сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.

    6 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Десантники уничтожили технику ВСУ ударами БПЛА на Днепре

    Минобороны: Дроны ульяновских десантников поразили пункты ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Евгения Караваева

    Ульяновские десантники с помощью ударных беспилотников разрушили военную технику и временные позиции украинских военных в Херсонской области.

    Операторы ударных БПЛА ульяновских десантников уничтожили автотранспорт и пункты временной дислокации украинских сил на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны России в Telegram. В результате атаки выведены строя техника и временные базы ВСУ.

    Расчеты БПЛА «Южной» группировки нанесли точный удар по вражеской боевой машине пехоты в районе населенного пункта Выемка. Кроме того, в районе Северска уничтожены два пункта управления тяжелыми беспилотниками противника.

    На Южно-Донецком направлении дроноводы группировки войск «Восток» атаковали автомобильную технику противника, нанеся существенный урон. Также расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили пункты временной дислокации и технику украинских сил.

    Ранее ВС России поразили военный аэродром ВСУ, освободили Часов Яр. А число ударов центра «Рубикон» по ВСУ обновило рекорд.

    7 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    7 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    ВС России уничтожили батальоны ВСУ в Днепропетровской области ударами ФАБ
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области авиационные удары привели к уничтожению нескольких батальонов одной из механизированных бригад противника во время их отступления через три населенных пункта.

    Российские военные применили фугасные авиационные бомбы против нескольких батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС. Силовики сообщили: «За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника».

    Согласно данным силовых структур, украинские военнослужащие были ликвидированы в момент отступления из разных населенных пунктов региона. Сначала бойцы ВСУ покинули Январское, затем переместились в Новоселовку, а позже оказались в Сосновке, где также попали под удары российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ. ВКС России также нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в этих регионах. Кимаковский сообщил об уничтожении взвода ВСУ в Днепропетровской области ударом ФАБ.

    7 августа 2025, 07:50 • Новости дня
    СК обвинил подростков в попытке убийства военного в Новосибирской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    По ее словам, СК предъявил обвинения двум подросткам, подготовившим покушение на убийство военнослужащего Минобороны, сообщает ТАСС. По версии следствия, несовершеннолетние нанесли опасные химикаты на элементы автомобиля, которым пользовался военный. Следователи установили, что они действовали по заданию спецслужб Украины, рассчитывая получить денежное вознаграждение. Оба получили от посредников три емкости с химическими веществами и использовали перчатки и маски, чтобы избежать идентификации. На записи, опубликованной СК, видно, как подростки совершают действия на месте преступления. Военнослужащий не пострадал. Подростков задержали сотрудники ФСБ, мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. Назначены психолого-психиатрические экспертизы, ведется комплекс следственных действий. В СК призвали россиян проявлять бдительность при общении в интернете и не поддаваться на предложения участия в преступлениях, поступающие из-за рубежа, особенно через мессенджеры и социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд приговорил агента СБУ Виктора Кучера за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    6 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по промзоне ЗАЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате артиллерийского удара по территории Запорожской атомной электростанции были повреждены окна в зданиях, но никто не пострадал.

    Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По информации администрации станции, удар пришелся по району, где расположены транспортный цех и типография.

    В сообщении в телеграм-канале ЗАЭС отмечается: «Сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции.

    Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Основные последствия – выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха».

    Согласно официальным данным, человеческих жертв и серьезных разрушений в результате обстрела не зафиксировано. Повреждения ограничились оконными конструкциями промышленных зданий станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радиационного излучения в районе станции и прилегающих территориях не превышает естественных норм.

    Киев в последнее время избегает прямых ударов по Запорожской атомной электростанции, однако обстреливает прилегающие районы, включая производственную площадку ЗАЭС и город Энергодар.

    Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

    7 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    CNN сообщил о планировании помощниками Трампа его встречи с Путиным

    CNN: Трамп велел быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп поручил своей команде действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

    По версии CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч», передает РИА «Новости».

    «Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп хочет лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Белый дом заявил, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшие дни. Трамп отметил «хорошие шансы» на проведение встречи с Путиным и Зеленским.

