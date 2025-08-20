Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения с работы тамбовского аэропорта Донское
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии ограничений с работы тамбовского аэропорта Донское.
«Аэропорт Тамбов (Донское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, в ночь на среду Росавиация ввела временные ограничения полетов в тамбовском аэропорту Донское и нижегородском Стригино.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.