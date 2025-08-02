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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    39 комментариев
    2 августа 2025, 14:30 • Новости дня

    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»

    Эксперт Дандыкин: «Князь Пожарский» сможет работать по предназначению во всех морях и океанах

    Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Технические возможности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский» позволят работать по предназначению во всех морях и океанах, это достойное пополнение сил Северного флота, сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин. В субботу «Князь Пожарский» прибыл на главную базу подводных сил Северного флота в Гаджиево.

    «Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» – это достойное пополнение сил Северного флота. При его строительстве было использовано много новшеств, в том числе за счет электроники. Водяной двигатель позволяет уменьшить шумность. Эта подлодка четвертого поколения, у американцев нечто подобное будет построено лет через восемь», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    Эксперт предположил, что затягивать с началом регулярных патрульных миссий «Князя Пожарского» военное руководство страны не станет: «Эта работа будет проходить по плану: сначала дадут курсовые задачи, вполне вероятно, что отстреляются... А затем перевод на «автономку». Как известно, у подлодок модернизированного проекта 955А «Борей-А» срок между погружением и всплытием может длится 90 суток, поэтому можно работать по предназначению во всех морях и океанах. А сменный экипаж позволяет использовать субмарины с максимальной эффективностью». 

    Эксперт отметил, что прибытие «Князя Пожарского» в пункт постоянного базирования на Северном флоте совпало с решением президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных американских субмарин ближе к России.

    «Это чистое совпадение. Решение Трампа – это в первую очередь ответ Дмитрию Анатольевичу... Трамп был очень возбужден словами зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, но Медведев лишь сказал, что Россия – это ядерная держава и у нее есть система «Периметр», которая способна нанести ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Американцы, мягко говоря, затянули с модернизацией своего ядерного потенциала, особенно наземной компоненты. А Россия умудрилась обновить свои стратегические силы сдерживания на 95%», – рассуждает эксперт. 

    Собеседник особо отметил выбор названия для новой подлодки. Историческое наследие князя Дмитрия Пожарского имеет большое символическое значение для сегодняшней России: «Князь Пожарский был спасителем России во времена смуты. Это был глубоко верующий и нравственный человек с непростой судьбой. Судьба всех тех, кто спасают отечество, весьма печальна. Так исторически складывается не только у нас, примером тому может служить, например, судьба Жанны д’Арк. Именем Пожарского назывались и другие корабли, например, советский крейсер проекта 68-бис на Тихоокеанском флоте. А сейчас подлодки, названные в честь русских князей, – главная ударная сила российской ядерной триады, начиная с «Князя Владимира». На подходе еще одна подлодка проекта 955А «Князь Потемкин», – заметил эксперт.

    В субботу стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево – в главную базу подводных сил Северного флота.

    Подводников встретили представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

    Вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

    «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».

    1 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В азербайджанских СМИ возникла недовольство после того, как информагентство ТАСС в одной из публикаций использовало название города Степанакерт для административного центра Нагорного Карабаха, а не Ханкеди, что принято в Азербайджане.

    Портал Minval высказался за запрет работы ТАСС на территории страны, напомнив, что ранее аналогичные меры уже применялись к РИА «Новости», передает «Московский комсомолец».

    Авторы Minval заявили, что в Азербайджане остался только один журналист ТАСС, и выразили мнение, что в республике ему «делать нечего». После этого портал начал использовать старые или неофициальные топонимы для российских городов: Оренбург был назван Орынбором, Калининград – Кенигсбергом, а Волга в публикациях стала фигурировать как Итиль.

    Подобная языковая политика, по мнению азербайджанских СМИ, является ответом на «неуважение» к Азербайджану из-за использования российского названия города. В России подобные шаги воспринимаются как попытка политизации топонимики и обострения информационного противостояния между странами.

    Напомним, в пятницу в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

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    1 августа 2025, 19:04 • Новости дня
    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»

    Депутат Колесник: Российская армия может применить «Орешник» против западного оружия ВСУ

    Депутат Госдумы назвал основные цели на Украине для удара «Орешником»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Возможные цели для удара новым российским оружием «Орешник» на Украине назвал депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Московский комсомолец».

    По его словам, российские военные рассматривают вариант применения «Орешника» по западному вооружению, которое используется ВСУ, включая ракеты Scalp и Storm Shadow, а также комплекс HIMARS.

    Парламентарий отметил, что также могут быть поражены крупные объекты украинского военно-промышленного комплекса. «Применение «Орешника» позволит эффективно уничтожать критически важные позиции противника», – заявил депутат.

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже был произведен и поставлен в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что история с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены.

    Президент России Владимир Путин отметил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    2 августа 2025, 11:40 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    1 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON

    Военный аналитик Анпилогов спрогнозировал ответ России на приказ Трампа атомным подлодкам

    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ответственные лидеры ядерных держав традиционно воздерживались от подобных заявлений, поскольку они немедленно вынуждают противоположную сторону повышать уровень стратегической готовности, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    «Из десяти оставшихся у США атомных подводных лодок класса «Огайо» несколько постоянно находятся на боевом дежурстве у атлантического и тихоокеанского побережий. У России, как минимум, по одной подлодке Северного и Тихоокеанского флотов также несут дежурство в соответствующих районах Мирового океана, что обеспечивает возможность быстрого запуска межконтинентальных баллистических ракет», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По словам эксперта, все «соответствующие районы» патрулирования атомных подводных лодок России и США «хорошо известны обеим сторонам» и используются для «максимального противодействия активности подводных ракетоносцев вероятного противника».

    Особенность этих зон заключается в том, что раньше они находились за пределами радиолокационного покрытия систем предупреждения о ракетном нападении. Однако современные РЛС и спутниковые технологии теперь позволяют засечь пуск баллистических ракет практически из любой точки планеты.

    «Скорее всего, эти две американские подлодки направлены в те же стандартные районы боевого патрулирования. Однако важно учитывать, что США сталкиваются с ограничениями в возможностях подводного ракетного запуска. Из-за меньшей дальности своих баллистических ракет подводного базирования, США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией. Наша страна обладает огромной территорией, где ключевые стратегические объекты расположены на максимальном удалении от морских границ – потенциальных районов запуска ракет с подлодок противника», – пояснил специалист.

    «Поэтому приказ Трампа можно сравнить с указанием Солнцу взойти на Востоке. При этом позиция США и Запада в целом отдает некой долей клинической шизофрении в отношении ядерного оружия. С одной стороны, западные страны продвигают концепцию ограниченного применения ядерного оружия как часть своей военной доктрины. С другой стороны, применительно к России они утверждают, будто она воздержится от использования ядерного арсенала, что, по их мнению, показала СВО», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, эти две позиции являются принципиально несовместимыми. На практике разделительная линия между ограниченным применением тактического ядерного оружия и полномасштабным термоядерным конфликтом оказывается крайне условной и нестабильной.

    «Ответственные политики и руководители ядерных стран никогда не допускали такого рода высказываний, потому что любое подобное высказывание немедленно вынуждало противоположную сторону предпринимать ответные меры, как минимум повышая уровень стратегической готовности. Поэтому своими заявлениями Трамп фактически нивелирует значение системы DEFCON – утвержденной шкалы боевой готовности ВС США», – подчеркнул Анпилогов.

    По мнению собеседника, российское военно-политическое руководство выберет максимально взвешенный и продуманный вариант ответа на такого рода игры со стратегической стабильностью: «У России есть возможность для адекватного реагирования. Впервые за всю историю ядерной эры США оказались в положении стратегической уязвимости. Это связано с тем, что Россия фактически завершила ядерное перевооружение».

    Анпилогов напомнил, что более 90% ядерных зарядов и носителей России – это новейшие системы. «Это подлодки класса «Борей», которые на одно поколение опережают американские. Они тише и незаметнее. Мы фактически закончили перевооружение второй компоненты ядерной триады – межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая постановку на боевое дежурство новых комплексов РС-24 «Ярс» и «Сармат», которые будут снабжены гиперзвуковыми маневрирующими блоками «Авангард», способные прорвать, по признаю самих американских экспертов, систему ПВО и ПРО США», – перечислил эксперт.

    Кроме того, активно заменяются ядерные бомбардировщики – третья компонента ядерной триады РФ. Налажено серийное производство новейших ТУ-160. «В США модернизация толком не начиналась. Первая ядерная подлодка следующего поколения типа «Колумбия» будет передана ВМС США только в 2031 году... С большими задержками движется программа создания новой МБР Sentinel вместо Minuteman, которые полвека находится на боевом дежурстве. Также американцы до сих пор эксплуатируют бомбардировщики B-52H, некоторым из которых уже больше 60 лет, а их смена – бомбардировщики B-21 – Raider еще находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации», – рассказал спикер.

    Анпилогов напомнил, что Трамп не в первый раз «бряцает оружием». Во время своего первого президентского срока он «двинул две авианосные ударные группы к берегам Северной Кореи»: «Тогда некоторые ожидали начала масштабного сухопутного вторжения, но специалисты говорили, что это не более чем демонстрация силы, которой Трамп пытался давить на Ким Чен Ына. В итоге все это закончилась встречей обоих лидеров в демилитаризованной зоне, а потом Трамп назвал Ким Чен Ына хорошим парнем».

    По его словам, Пхеньян не поддался на провокацию Трампа и продолжил развивать свою ядерную программу, проводить тестовые запуски ракет и «все это вынудило Трампа медийно отыгрывать назад его собственные решительные действия».

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». Как он написал в соцсети Truth Social, слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

    Ранее на этой неделе в ходе обмена резкими заявлениями Медведев напомнил Трампу о возможностях «Мертвой руки» – советской системы «Периметр» по автоматизированному управлению массированным ответным ядерным ударом. Этот комплекс способен организовать атаку в случае внезапного уничтожения командных центров при ядерной войне. Кроме того, Медведев заявил, что ультиматумы главы Белого дома – «угроза и шаг к войне».

    В ответ Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами»: «Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!».

    Медведев вновь не остался в долгу, заявив, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    1 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку
    Морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Морские пехотинцы и мотострелки прорвали одну из наиболее укрепленных линий обороны на границах Донбасса и окончательно освободили Великую Новоселку, сообщили в Минобороны РФ.

    Атака была проведена штурмовой группой под командованием младшего сержанта с позывным «Ящер». «Все думали, что обойдем с флангов, – вспоминает Ящер. – А нам поступила команда лезть в лоб, быстро, нахрапом. Враг будет не готов», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

    Несмотря на плотный огонь, российские военные выполнили задачу: заняли ключевые высоты, заблокировали пути отхода противника и зачистили более 40 укрепленных точек. По данным Минобороны, противник оставил свою технику, склады и оружие.

    Участники штурма отмечают, что первые часы боя были для противника хаотичными, он не мог определить направление атаки. Пока украинские военные пытались сориентироваться, российские бойцы уже заняли значительную часть населенного пункта.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

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    2 августа 2025, 04:26 • Новости дня
    В Госдуме назвали размер пенсии человека, который нигде не работал

    Минимальная пенсия неработавших россиян достигла 15 тыс. рублей в 2025 году

    В Госдуме назвали размер пенсии человека, который нигде не работал
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2025 году минимальная пенсия для пожилых граждан, которые нигде не работали, с учетом социальной доплаты составляет 15 тыс. 250 рублей, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

    «Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату», – приводит слова Говырина РИА «Новости».

    Размер доплаты зависит от уровня прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. Федеральная доплата применяется, если региональный минимум ниже федерального, и наоборот.

    На 2025 год федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15250 рублей.

    При этом, если пенсионер неработающий и его доход ниже прожиточного минимума, государство обеспечивает федеральную социальную доплату. Из государственного бюджета выплачивается сумма, которая доводит общий размер пенсии до установленного минимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России провел перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров с 1 августа.

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    1 августа 2025, 18:41 • Новости дня
    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир

    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-мэра Вологды Шулепова

    У экс-мэра Вологды требуют конфисовать десятки земельных участков, домов и квартир
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура подала иск в Вологодский городской суд к бывшему главе Вологды Евгению Шулепову, а также к его жене, дочери, племяннице и приближенным.

    Надзорное ведомство требует изъять более 12 земельных участков, десять квартир и домов, 22 нежилых объекта недвижимости, расположенных в Вологодской и Московской областях, а также в Вологде и Москве, передает РБК со ссылкой на источники. В перечень входят квартира на Красной Пресне, загородный комплекс на реке Кубена и девять транспортных средств, включая автомобили Lexus, BMW, маломерное судно и снегоходы.

    Согласно иску, прокуратура также требует взыскать почти 73 млн рублей, находящихся на счетах, а также наличные средства в размере свыше 16 тыс. долларов и 20 тыс. евро. Кроме того, фигуранты иска должны компенсировать государству 61 млн рублей, указывает РБК.

    Как отмечают собеседники агентства, Генпрокуратура выяснила, что с 2003 по 2025 год Шулепов, занимая государственные и муниципальные должности, получал доходы от бизнеса, что, по данным ведомства, является конфликтом интересов. Для соблюдения формальных антикоррупционных требований он оформлял имущество и доли на доверенных лиц, а с 2016 года – будучи депутатом Госдумы – продолжал контролировать бизнес через номинальных владельцев.

    В 2019 году Шулепов реализовал наиболее ликвидную часть активов ООО «Северинвест» за 425 млн рублей, не задекларировав полученные доходы, заявляют источники, знакомые с позицией Генпрокуратуры. Бывший мэр был задержан в мае 2024 года, а спустя год ему предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур.

    В иске также говорится, что в 2004 году Шулепов, являясь депутатом, способствовал банкротству Вологодского станкостроительного завода и выкупу его активов по заниженной стоимости через подконтрольных лиц и вовлеченных родственников. Он также навязывал покупку продукции завода застройщикам в обмен на содействие по службе и разрешения на строительство.

    Евгений Шулепов родился в 1958 году в деревне Кроплево Вологодской области. В 1980 году он окончил Вологодский политехнический институт, а в 2001 году стал главой совета директоров Сокольской мебельной фабрики.

    В 2003 году Шулепов был избран депутатом законодательного собрания Вологодской области. Через два года он возглавил совет директоров ОАО «Вологодский станкостроительный завод».

    В 2008 году Евгений Шулепов выиграл общегородские выборы на пост главы Вологды и занимал эту должность до 2016 года. Затем в течение пяти лет, с 2016 по 2021 год, он был депутатом Госдумы.

    Ранее бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.

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    1 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    МККК объявил о прекращении работы в Азербайджане
    МККК объявил о прекращении работы в Азербайджане
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа Международного Комитета Красного Креста (МККК) будет официально завершена в Азербайджане 1 сентября, заявила глава азербайджанского представительства организации Драгану Койич.

    Она сделала это заявление на встрече с министром иностранных дел республики Джейхуном Байрамовым, передает РИА «Новости». По информации азербайджанского МИД, Койич прибыла к Байрамову в связи с окончанием своей дипломатической миссии.

    Министр иностранных дел поблагодарил главу представительства за вклад в развитие сотрудничества между МККК и Азербайджаном за время ее работы. Байрамов пожелал ей дальнейших успехов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности МККК за последние 33 года, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

    Также обсуждались работы по восстановлению освобожденных территорий, вопросы минной опасности и судьбы пропавших без вести граждан.

    В марте Азербайджан решил закрыть представительство Международного Красного Креста.

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    1 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Актер Глотов умер в своей квартире на северо-западе Москвы

    Тело актера Максима Глотова обнаружили в московской квартире

    Актер Глотов умер в своей квартире на северо-западе Москвы
    @ ino-teatr.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    На севере-западе Москвы нашли мертвым известного актера Максима Глотова.

    Актер Максим Глотов скончался у себя дома в Москве, передает ТАСС. Его тело обнаружили в квартире на северо-западе столицы, информации о признаках насильственной смерти нет. По словам источника, «актер скончался у себя в квартире на северо-западе столицы. Его смерть не носит криминального характера».

    В настоящее время устанавливается точная причина смерти артиста. Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он был известен ролями в таких фильмах, как «Душегубы», «Раневская», «Оптимисты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Датешидзе скончался после продолжительной болезни. Юрий Мороз ушел из жизни ночью, причиной смерти стала болезнь. Алексей Новицкий скончался в возрасте 75 лет, прощание с актером пройдет на Хованском кладбище.

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    1 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    Полиция Петербурга не нашла нарушений у владельца Bentley на гусеницах

    Автоблогер AcademeG: У полиции Петербурга нет претензий к Bentley на гусеницах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец Bentley с установленными гусеницами сообщил об отсутствии претензий со стороны полиции и полном порядке с документами на автомобиль.

    Автомобиль после проверки остается на территории гаражного кооператива Петербурга, передает ТАСС.

    Автоблогер Константин Заруцкий, известный как AcademeG, прокомментировал ситуацию: «Bentley стоит спокойно себе в гаражах, к нам никто претензий не имеет. Ребята искали нелегальных мигрантов, их нашли, законность установлена, мы законность не нарушали, к нам никаких претензий нет… У нас все документы в полном порядке».

    Ранее полиция проводила рейд в гаражном кооперативе Петербурга, где обнаружила автомобиль Bentley с нестандартной ходовой частью.

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    1 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией

    Лукашенко: Украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта

    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

    Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул: «У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, – это только что президент озвучил – это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб – это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», передает ТАСС.

    Лукашенко также выразил полную поддержку позиции Путина по переговорам с Украиной. По его словам, белорусская сторона «абсолютно поддерживает» российскую, а глава государства отметил важность переговорного процесса даже во время боевых действий.

    Президент Белоруссии добавил, что вести диалог необходимо всегда, независимо от ситуации на фронте. Он также отметил, что публичные заявления украинских представителей расходятся с реальными возможностями урегулирования конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Скончался поэт и публицист Андрей Полонский
    Скончался поэт и публицист Андрей Полонский
    @ с личной страницы на VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь с 31 июля на 1 августа на своей даче в Карелии скоропостижно скончался Андрей Полонский – поэт, публицист, историк, многолетний автор «Взгляда».

    Андрей Полонский родился в 1958 году в Москве, но последние два десятка лет жил в Санкт-Петербурге. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза писателей России, член «Союза 24 Февраля». Автор многочисленных сборников стихов и эссе. Критики отмечают гуманистичность поэзии Полонского, а редакторы изданий, с которыми он сотрудничал – точность мысли и безоговорочный патриотизм его публицистических текстов.

    Андрей Полонский был одним из сооснователей инициативы «Писатели – фронту!», в рамках которой неоднократно с гуманитарными грузами выезжал в зону боевых действий.

    О дате и месте похорон друзья и семья сообщат дополнительно.

    В июне в Тюмени умер известный советский и российский писатель и поэт Николай Шамсутдинов.

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    1 августа 2025, 22:59 • Новости дня
    Маск призвал все европейские страны выйти из Евросоюза

    Основатель Tesla Маск призвал все европейские страны выйти из Евросоюза

    Маск призвал все европейские страны выйти из Евросоюза
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Европейского союза покинуть это объединение, потому что оно разрушает демократию в Европе.

    Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны покинуть Евросоюз, заявив, что этот блок разрушает демократию в Европе, передает РИА «Новости».

    Маск высказался о необходимости выхода Ирландии из ЕС и отметил, что по его мнению, всем странам следует последовать этому примеру.

    Поводом для такого заявления стало решение Европейского суда, согласно которому правительство Ирландии не может ссылаться на нехватку жилья в стране, чтобы отказать в приеме просителей убежища. Об этом ранее писала газета Irish Times.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа теряет позиции на мировой арене.

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    1 августа 2025, 22:42 • Новости дня
    Умер народный артист России и режиссер Юрий Еремин
    Умер народный артист России и режиссер Юрий Еремин
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На 83-м году жизни скончался народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин, сообщил театр Моссовета.

    Народный артист России, режиссер и педагог Юрий Еремин скончался на 83-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Театра Моссовета.

    В театре выразили глубокое соболезнование и отметили его выдающийся вклад в развитие отечественной сцены, подчеркнув, что он создал свой особый «литературный театр», виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены.

    Юрий Еремин прославился не только постановками по зарубежной и русской классике, но и тем, что вдохновлялся кинофильмами, придавая им новое театральное звучание, как в спектаклях «Casting/Кастинг» и «Морское путешествие 1933 года».

    В театре подчеркнули уникальный педагогический талант Еремина, его умение глубоко работать с актерами и передавать секреты профессии новым поколениям.

    Юрий Еремин имел богатую театральную биографию: работал в труппе Московского ТЮЗа, руководил Театром юного зрителя и Драматическим театром имени Горького в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Армии, Театра имени Пушкина, ставил спектакли в МХТ имени А.П. Чехова. В Театр Моссовета, куда пришел в 2000 году, он нашел свой дом на долгие годы, подчеркивают коллеги.

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    2 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил рост закупок золота у России Китаем

    Эксперт Вязовский: Китай покупает золото у России, потому что это страховка

    Эксперт объяснил рост закупок золота у России Китаем
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай давно и активно покупает золото у России, но в последнее время начал делать это в открытую. Покупать у нас выгодно из-за скидок, вызванных западными санкциями. Но главное – Китай продает казначейские бумаги и покупает золото, потому что выучил урок России: если держишь большие суммы в долговых бумагах США и Европы, эти деньги могут быть украдены, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

    «Почему покупают у России? Потому что мы продаем золото с дисконтом, и не только Китаю, но и арабским странам. Говорят, что дисконт может составлять 20-50 долларов с одной унции. Причина во введенных Западом специальных золотых санкций. Ни США, ни Европа больше не покупают российское золото. Хотя говорят, что наш драгоценный металл все равно продолжают туда завозить, просто посредников стало больше», – рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

    «Китай сливает «казначейки и покупает в том числе золото, потому что выучил урок России: если ты держишь большие суммы в долговых бумагах США и Европы, эти деньги могут быть арестованы и украдены. А золото, которое ты купил и вывез на свою территорию, в том числе по тайным схемам, чтобы не будоражить западных политиков, это твоя главная страховка», – отметил эксперт.

    Китайский Гонконг, согласно официальной статистике, в июне закупил у России золота чуть более чем на 1 млрд долларов – почти в два раза больше, чем было импортировано в мае и почти в три раза больше, чем в июне прошлого года.

    Отметим, что к началу августа стоимость золота поднялась выше 3,4 тыс. долларов за унцию.

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