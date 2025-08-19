Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.0 комментариев
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Каменке-Днепровской
Прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ, в результате которого зафиксировали не менее семи взрывов, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
В администрации Каменско-Днепровского муниципального округа подтвердили, что в черте города зафиксировано не менее семи взрывов.
На данный момент уточняется информация о возможных пострадавших и нанесенном ущербе инфраструктуре города.
До этого Вооруженные силы Украины осуществили атаку беспилотниками на город Каменка-Днепровская в Запорожской области.