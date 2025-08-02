Атака ВСУ привела к отключению света в Запорожской области

Tекст: Антон Антонов

В течение часа было зафиксировано семь БПЛА, два из которых удалось сбить на подлете к городу, передает ТАСС.

По словам представителей администрации, «вооруженные формирования Украины массово атакуют Каменку-Днепровскую с применением беспилотников».

«Атаковали гражданскую инфраструктуру города. Горит кафе, огонь практически уничтожил строение», – сообщили в администрации.

В результате трех атак в течение дня без электроснабжения остались 1238 абонентов. Информация о жертвах и степени разрушений уточняется.

Каменка-Днепровская находится в непосредственной близости к позициям ВСУ. Между городом и подконтрольным Киеву Никополем всего 3,1 тыс. м по самому узкому участку Днепра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вся территория Запорожской области оставалась без электроснабжения. Атака ВСУ привела к отключению водоснабжения в Мелитополе.