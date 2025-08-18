Ветеран «Альфы» рассказал о синтетической взрывчатке Украины для Крымского моста

Ветеран «Альфы» Филатов: Украина планировала взорвать Крымский мост необычным видом взрывчатки

Tекст: Татьяна Косолапова

В ФСБ сообщили, что сотрудникам удалось пресечь новую попытку украинских спецслужб подорвать бомбу на Крымском мосту. Как стало известно, 130 килограммов синтетического взрывчатого вещества финского производства в виде пены было залито в отсек для аккумулятора автомобиля. Отмечается, что заминированной машине удалось проехать российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс».



«Принципиально нового взрывчатого вещества, которое намного эффективнее пластита или тротила, нет. Да и 130 килограммов, как мы поняли из опыта, для такой конструкции, как мост – это укус комара. Мы все помним, как на нем, привезенные на грузовике, взрывались полторы тонны, и последствия были не прям критические. Тогда мост быстро восстановили», – говорит Филатов.

При этом, рассуждает собеседник, немаловажно, в каком именно месте на мосту планировалось осуществить взрыв. На нем, как и на любой другой сложной конструкции, есть слабые места, различные важные крепления, повредив которые, вероятно, даже небольшим количеством взрывчатого вещества, можно нанести серьезные поломки. Однако в общей сложности такой объем пены не был серьезной угрозой.

«Это могла быть производная от тротила, замаскированная под пену, да какое угодно взрывчатое вещество. Но что это было конкретно, сейчас сказать сложно. Опять же, в какой-то момент в общественные места запретили проносить жидкости для обеспечения безопасности граждан, поскольку в таком виде взрывчатые вещества находились и изымались», – делится ветеран «Альфы».

Именно из-за нового внешнего вида, по словам эксперта, взрывчатое вещество, скорее всего, не смогли определить на границе, поэтому автомобилю удалось проехать. Пена – необычная форма для взрывчатки, на глаз ее невозможно отличить от обычной, как и жидкую от простой воды.

«Противник находит все новые и новые методы, изобретает какие-то новые типы веществ и типы их применения, возможности применения, донесения до объекта применения. Но я не исключаю того, что взрывчатое вещество на самом деле распознали сразу, но до последнего не производили задержание, чтобы установить условные связи исполнителя с заказчиком. Это могут до последнего не рассказывать, чтобы всю сеть рассекретить, и не сообщить, потому что это военная тайна», – заключил Филатов.

В октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.