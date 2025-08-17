Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные полностью контролируют ход боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Пушилин отметил, что после освобождения Часова Яра подразделения России успешно продвигаются на константиновском направлении. По его словам, основной театр боевых действий сосредоточен именно у водохранилища, где «всю саму картину создают наши бойцы».

Пушилин также сообщил об успехах российских подразделений на краснолиманском направлении, несмотря на сложный рельеф местности и наличие леса. Он уточнил, что даже продвижение на 100 метров в таких условиях имеет большое значение, а задача – выдавить противника с укрепленных позиций и не дать ему закрепиться.

На красноармейско-дмитровском направлении, как рассказал глава ДНР, украинские силы перебросили подкрепление и предпринимают попытки контратаковать. Однако, по словам Пушилина, российские бойцы не только продолжают продвижение, но и выявили множество уязвимых мест у противника. Глава региона выразил уверенность в действиях российских военных и отметил их стремление как можно быстрее освободить территорию Донецкой Народной Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР. ВСУ за сутки потеряли более 1 тыс. бойцов и технику.