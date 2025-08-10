Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение личному составу и технике мотопехотных, егерских, десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области, передает Telegram-канал МО. Кроме того, на Харьковском направлении были атакованы механизированные и мотопехотные бригады, а также штурмовой полк ВСУ в Волчанске, Липцах, Чугуновке и Тихом.

Украинская армия потеряла до 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, восемь артиллерийских орудий, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777 и М114 производства США, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по двум механизированным бригадам, штурмовой бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районах Осиново, Купянска, Петропавловки в Харьковской области, а также Карповки, Шандриголово и Кировска Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны здесь составили свыше 240 военнослужащих, две бронированные машины, 19 автомобилей, два орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

«Южная» группировка войск улучшила свои позиции и нанесла удары по пяти механизированным, штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и двум бригадам нацгвардии в районах Северска, Славянска, Дружковки, Константиновки, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, восемь пикапов, три орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» также заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение сразу нескольким механизированным, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и бригаде нацгвардии в районах Димитрова, Сухецкого, Родинского, Чунишино, Красноармейска, Удачного Донецкой Народной Республики и Филии Днепропетровской области. По данным Минобороны, потери украинских формирований на этом направлении составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили поселок Предтечино в ДНР.