  • Новость часаНа Аляске завершились переговоры Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Дмитриев опубликовал видео своей встречи с медведем на Аляске
    Путин предложил Трампу в следующий раз встретиться в Москве
    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    Путин подтвердил, что Трамп в 2022 году не допустил бы конфликта с Украиной
    CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного»
    Белый дом назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    16 августа 2025, 03:23 • Новости дня

    Белый дом не дождался делового обеда Трампа и Путина

    Белый дом рассчитывал, что между раундами переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа будет пауза, которую заполнит деловой обед, но его не произошло.

    Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил NBC News, что на встрече Путина и Трампа с делегациями будет пауза с рабочим ланчем.

    «На двустороннем рабочем ланче будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и глава администрации Сьюзи Уайлс», – сообщил информатор из Белого дома.

    Двусторонняя встреча двух президентов продолжалась более двух часов без намеков на перерыв. Хотя за несколько часов до саммита было замечено, как агенты секретной службы один за другим открывали десятки упаковок с обедами и проверяли содержимое.

    Кроме того, после окончания переговоров и заявлений для прессы Путина и Трампа, российский лидер уехал на авиабазу, возложив цветы к могилам советских солдат и повидавшись с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (25)
    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 19:08 • Новости дня
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией

    Дробницкий: Трамп попытается использовать саммит на Аляске для наращивания внутриполитического веса

    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    @ REUTERS/Chris Keane

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам саммита на Аляске представители России и США могут подписать меморандум о поиске возможностей для восстановления дипломатических отношений, согласовать инвестиционные и редкоземельные проекты, а также сделать шаг вперед в части подготовки документов стратегического характера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стал известен состав американской делегации, которая примет участие в саммите на Аляске.

    «Исходя из состава делегаций России и США, можно предположить, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Марко Рубио могут подписать меморандум о создании рабочей группы. Ее целью станет развитие двустороннего партнерства, поиск путей для сближения и восстановление дипломатических отношений, прерванных при администрации Джо Байдена. При этом урегулирование украинского кризиса войдет лишь как один из пунктов этой повестки», – допускает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На главу Минфина Скотта Бессента и министра торговли США Говарда Латника, вероятно, ляжет обсуждение и, может быть, даже подписание рамочных документов по совместному освоению Арктики, использованию российских судов ледового класса, взаимные инвестиции и редкоземельные проекты. Как минимум это даст возможность Трампу показать американскому истеблишменту договороспособность Москвы и отсрочить дополнительные санкции и тарифы против России», – указал он.

    Впрочем, по словам аналитика, «прорывных» итогов встречи ждать не стоит. «Даже в лучшие годы взаимная торговля не занимала большой доли в торговом балансе обеих стран. К тому же Арктика остается территорией торгового, военного и стратегического соперничества. Это может быть похоже на абстрактную, но громкую сделку без взаимных обязательств в ближайшем будущем. А такие вещи очень нравятся Трампу», – напомнил он.

    «Трек, отведенный директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, на мой взгляд, вместит весь объем вопросов по взаимному невмешательству в суверенные дела России и США. Причем не только по темам хакерских атак, как допускает ряд колумнистов, но, возможно, речь пойдет о продлении договора СНВ-3», – продолжил эксперт.

    «Кроме того, диалог об украинском кризисе на саммите, очевидно, будет вестись с учетом реалий «на земле» и данных ЦРУ о ситуации на линии боевого соприкосновения, которые американцам предоставит именно Рэтклифф», – предположил собеседник.

    «В любом случае главная задача директора спецслужбы, на мой взгляд, будет заключаться не в самом саммите. Согласно замыслу Трампа, после встречи на Аляске ему предстоит выступить перед Конгрессом и объяснить, что переговоры с российскими коллегами показали: демонизация России и преувеличение ее угрозы для Вашингтона были необоснованными», – продолжил спикер.

    «Таким образом, глава Белого дома, по моему мнению, намерен обосновать перед Конгрессом свою более умеренную позицию в отношении России. Для Трампа это станет критически важным шагом – в сентябре ему может грозить ограничение внешнеполитических и даже внутриполитических полномочий с их последующей передачей законодательному органу», – заключил Дробницкий.

    Ранее стал известен состав американской делегации на встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По данным Reuters, представлять США помимо Дональда Трампа будут госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Позже в Пентагоне сообщили, что в самый северный штат страны также отправится глава военного ведомства Пит Хегсет. Тем не менее официального подтверждения данной информации со стороны Белого дома не последовало. Между тем состав российской делегации был объявлен еще в четверг.

    Отстаивать интересы Москвы будут главы МИД, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также руководитель Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Кроме того, в Аляску прибудет и помощник президента Юрий Ушаков.

    Напомним,  переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже – самом крупном городе на полуострове Аляска. Старт беседы придется на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Ее продолжительность будет зависеть от того, «как пойдет дискуссия», отметил Ушаков. Примечательно, что разговор начнется в формате тет-а-тет, а затем к лидерам стран присоединятся члены делегаций.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. россиян, показали, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78%.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение».

    Кроме того 79% участников исследования полагают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    За последнюю неделю доля доверяющих Путину увеличилась на 1 процентный пункт, а положительные оценки его работы выросли на 2 процентных пункта.

    Половина россиян, а именно 53% опрошенных, положительно оценивают работу правительства, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими результатами. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, заявили 58% респондентов – это на 1 процентный пункт выше прошлых показателей.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 43%, что на 3 процентных пункта выше прошлых значений. За КПРФ готовы проголосовать 8% россиян (минус 1 п.п.), ЛДПР поддерживают 11% (плюс 1 п.п.), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 4% (рост на 2 и 1 п.п. соответственно).

    Опрос проводился с 8 по 10 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 21:10 • Новости дня
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске

    Слоган «Стремление к миру» разместили на баннере встречи лидеров России и США

    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Денис Тельманов

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере девиз «Стремление к миру» (Pursuing peace), символизирующий стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Как сообщает корреспондент РИА «Новости», американская сторона определила слоган встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    На официальном баннере мероприятия был размещен девиз «Стремление к миру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп также допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж к 11:00 по местному времени, где его у трапа самолета встретит Дональд Трамп.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа

    Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Формат переговоров между лидерами России и США изменился, в обсуждении примут участие также главы внешнеполитических ведомств и специальный представитель.

    О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

    По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

    С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    «Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

    Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, где осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

    Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане. Президент ознакомится с работой склада для приемки и хранения сырья, реакционного зала и производственной лаборатории, сообщается на сайте Кремля.

    Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2023 году, стало первым в России производством, где выпускают реэтерифицированные триглицериды rTG из сардины и сельди, выловленных в Охотском море. Объект построен по международным стандартам качества, что позволяет успешно реализовывать продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынках. Планируется, что общий объем сбыта составит 2,2 тыс. тонн в год, из которых 2 тыс. тонн приходится на рафинированный рыбий жир, а 200 тонн – на реэтерифицированные триглицериды.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Комментарии (4)
    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Комментарии (1)
    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски Данливи: Трамп первым прибудет в Анкоридж и лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Комментарии (4)
    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 23:15 • Новости дня
    CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного»
    CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Телеканал CNN проанализировал жесты и мимику российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи в аэропорту и по дороге на переговоры и назвал его «далеким от холодного».

    «Улыбающийся Владимир Путин смотрит в окно бронированного лимузина президента Дональда Трампа, проезжая мимо ряда камер мировых СМИ на взлетно-посадочной полосе Аляски. Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», – говорится в материале телеканала CNN.

    Там отметили, когда Путин приближался к Трампу на красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.

    Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Позже, когда они садились в автомобиль, Трамп и Путин улыбнулись друг другу, хотя лицо Трампа оставалось каменным, отметили на телеканале.

    «Российский президент известен тем, что выражает свое отношение через позу. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступления, что служило знаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Наоборот, во время встречи он сидел, выпрямившись, сцепив руки, под щелканье фотоаппаратов и выкрикивание репортерами вопросов», – отметил CNN.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 20:53 • Новости дня
    Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
    Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет специального назначения Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, следует из данных FlightRadar24.

    По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.

    Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.

    Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Переговоры Путина и Трампа с делегациями в узком составе завершены

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией в узком состав» завершены, сообщил Кремль в кратком заявлении.

    Беседа российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа с делегациями в узком составе завершены. Длились они чуть более трех часов, если считать с момента встречи в аэропорту, где оба лидера активно общались, а также провели в лимузине Трампа разговор без переводчиков, пока ехали к месту переговоров.

     

    На видео в Telegram-канале Кремля Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом беседует с пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

    Как сообщает CNN, журналистам, ожидающим президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, было приказано собраться перед запланированной пресс-конференцией. Ее начало обещают с минуты на минуту. Журналисты заняли места в зале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы. Беседа длится два часа без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:30 • Новости дня
    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом

    Песков назвал Ушакова и Лаврова сопровождающими Путина на переговорах

    Песков назвал сопровождающих Путина на переговорах с Трампом
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российского лидера Владимира Путина на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом будут сопровождать два доверенных лица.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров станут сопровождающими Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом, заявил Песков в комментарии CNN.

    Изначальным форматом встречи предусматривался разговор «один на один»,  позднее формат заменили на «три на три».

    Со стороны Трампа на переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом.

    Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    Российские войска начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025» (фото)

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации