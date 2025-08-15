В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Вагенкнехт выступила за возвращение украинцев на родину
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала украинцев вернуться домой после окончания конфликта и прекратить выплату пособий.
Сара Вагенкнехт выступила с предложением вернуть украинцев, прибывших в Германию, на родину после завершения конфликта, передает «Московский комсомолец». По словам Вагенкнехт, «когда война закончится», украинцы должны возвратиться домой, и этого должны потребовать власти Германии.
Политик считает, что возвращение необходимо обеспечить через прекращение иммиграционного статуса и права на получение социальных пособий для украинцев после окончания конфликта. По мнению Вагенкнехт, успешное восстановление страны будет невозможным, если значительная часть трудоспособного населения продолжит оставаться за границей.
