Ученые зафиксировали резкое увеличение корональной дыры на Солнце

На Солнце за сутки площадь корональной дыры увеличилась примерно на 50%

Tекст: Евгения Караваева

На стороне Солнца, обращенной к Земле, зафиксировано резкое увеличение площади корональной дыры – за сутки она выросла примерно на 50%, передает ТАСС. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Ученые отмечают, что сейчас наблюдается сильное потемнение как в верхних, так и в нижних слоях солнечной атмосферы.

«Сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, что свидетельствует о формировании особенно плотного потока солнечного ветра», – заявили в лаборатории.

Специалисты прогнозируют, что скорость солнечного ветра начнет расти 18 августа, а к 19–20 августа может достичь 800-900 км/с, что в два-два с половиной раза превышает обычные показатели. Несмотря на такие данные, до этого времени и в ближайшие выходные магнитное поле Земли, по оценкам специалистов, останется стабильным.

