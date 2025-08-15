В Сенеже открылся Второй фестиваль новых медиа

Второй Фестиваль новых медиа собрал 650 медийщиков из России и зарубежья

Tекст: Денис Тельманов

Фестиваль проходит с 15 по 17 августа в Мастерской управления «Сенеж», сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На площадке собрались 650 представителей массмедиа из разных регионов России, а также Бельгии, Беларуси и Абхазии. Участники – выпускники проектов «Мастерская новых медиа», «АртМастерс», «ТопБЛОГ», «ШУМ», «Таврида.АРТ», «Дигория» и Российского общества «Знание».

С приветствием к участникам обратился президент России Владимир Путин. Его слова зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков: «Здесь, на базе Мастерской управления «Сенеж», вы сможете обсудить с опытными экспертами и коллегами приоритетные задачи развития современных средств массовой информации, предложить свои подходы к решению существующих проблем. И, конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики. Уверен, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиасообщества».

На пяти тематических площадках фестиваля обсуждаются ключевые вызовы индустрии: будущее медиа, технологии и искусственный интеллект, сценическая речь, управление в медиа и российский дизайн-код. В обсуждениях участвуют руководители СМИ, блогеры, продюсеры, режиссеры, авторы и представители ведущих российских и зарубежных медиаплатформ. Среди спикеров – директор «Кубань 24» Александр Руденко, ведущая радио Sputnik Абхазия Лана Абшилава, режиссер Ольга Ажнакина и другие.

Мастер-классы и лекции проводят лидеры отрасли, медиаменеджеры и известные деятели, в числе которых генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, продюсер и телеведущий Александр Акопов, медиатехнолог Кристина Потупчик, космонавт Олег Кононенко и глава ВЦИОМ Валерий Федоров. За три дня участники планируют выработать новые решения для развития российской медиасферы.

