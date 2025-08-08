Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
В Сенеже стартовал командный этап проекта «Министерство контента»
Мастерская управления «Сенеж» открыла обучение для блогеров и сотрудников министерств в рамках нового командного модуля трека «Министерство контента».
О запуске командного модуля трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Блогеры совместно с государственными служащими будут разрабатывать медиапроекты, отражающие ключевые направления развития России и вовлекающие граждан в общественную дискуссию.
Трек «Министерство контента» реализуется пятый год и объединяет сразу пять направлений – культуру, здоровье, агротехнологии, науку с образованием и туризм. Каждое курируется профильным федеральным ведомством. Только на этот модуль поступило почти 8,5 тысяч заявок, после отбора 600 блогеров и 100 представителей министерств прошли обучение, а в финал вышли 150 лучших участников.
По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Андрея Бетина, программа формирует новую волну медиаавторов, способных говорить с обществом о стратегически важных темах и задавать тон публичной дискуссии. Команды участников включают блогеров с широкой аудиторией и профильных экспертов, которые совместно разрабатывают медиапроекты под руководством федеральных министерств.
В течение трех дней в «Сенежe» участники проходят лекции, сессии и тренинги, направленные на командообразование и генерацию идей. Итоговые медиапроекты будут дорабатываться в течение трех месяцев, после чего 17-19 ноября их представят руководителям министерств на итоговой сессии.