Член ОП: Запрет судимым работать курьерами затруднит их ресоциализацию

Член ОП Голышенкова выступила против полного запрета на трудоустройство курьеров с судимостью

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме рассказали, что прорабатывают инициативу о запрете лицам с судимостью работать в службах доставки. Кроме того, в нескольких десятках регионов России введены ограничения для иностранных граждан на работу курьерами при оформлении деятельности по патенту.



«Данная мера преследует цель повышения уровня безопасности потребителей, однако ее реализация требует тщательного анализа с учетом экономических, социальных и правовых аспектов», – говорит Голышенкова. Она поясняет, что курьеры имеют доступ к адресам и конфиденциальным данным, поэтому крайне важно минимизировать риски противоправных действий.

Однако, отмечает Голышенкова, чрезмерно жесткие ограничения могут затруднить ресоциализацию граждан, отбывших наказание. В связи с этим, по ее мнению, целесообразно применять дифференцированный подход: «Полный запрет для всех судимых лиц избыточен. Например, лица с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления действительно могут представлять риск. Однако для тех, кто осужден за нетяжкие правонарушения или давно реабилитировался, такие ограничения не совсем оправданны».

Эксперт видит и еще одну проблему: в ряде регионов сервисы доставки испытывают нехватку работников, поэтому запрет может усугубить ситуацию. Кроме того, внедрение системы проверок потребует дополнительных ресурсов как со стороны бизнеса, так и государственных структур, что может привести к увеличению издержек и бюрократических барьеров.

«Предлагаемая инициатива имеет рациональное обоснование, однако ее реализация требует взвешенного подхода, исключающего избыточные ограничения. Оптимальным решением представляется разработка гибкой системы регулирования, сочетающей меры безопасности с учетом экономической целесообразности и принципов социальной справедливости. Ключевым фактором успеха станет нахождение баланса между защитой прав потребителей, поддержкой бизнеса и обеспечением возможностей для реабилитации граждан с криминальным прошлым», – заключила Голышенкова.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.