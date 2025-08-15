Индия поддержала встречу Путина и Байдена на Аляске и предложила помощь

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, индийский посол в России Винай Кумар заявил, что Индия приветствует проведение саммита президентов России и США на Аляске и готова оказать любую возможную поддержку.

Дипломат отметил, что правительство Индии всегда выступало за разрешение любых вопросов через диалог и дипломатию, напомнив слова премьер-министра Нарендры Моди о том, что сейчас не время для войн. По его словам, Нью-Дели позитивно оценивает предстоящую встречу на высшем уровне и готова содействовать любым способам, которые будут необходимы.

«Мы всегда говорили, что любые вопросы должны решаться с помощью дипломатии и диалога. Премьер-министр сказал, что сейчас не время для войн. Поэтому мы приветствуем эту встречу на высшем уровне. Мы поддерживаем ее и готовы оказать любую возможную поддержку», – заявил Кумар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал пост со словами «ставки высоки» перед вылетом на Аляску для встречи с Владимиром Путиным.

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил, что США нарушают международное право, вводя пошлины против Индии за торговлю нефтью с Россией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что страна активно развивает ядерную и солнечную энергетику для снижения зависимости от импорта энергоресурсов.