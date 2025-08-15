В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Индия поддержала встречу Путина и Байдена на Аляске
Посол Индии в России сообщил о готовности Нью-Дели содействовать проведению саммита между президентами России и США и поддержать дипломатические усилия.
Как сообщает ТАСС, индийский посол в России Винай Кумар заявил, что Индия приветствует проведение саммита президентов России и США на Аляске и готова оказать любую возможную поддержку.
Дипломат отметил, что правительство Индии всегда выступало за разрешение любых вопросов через диалог и дипломатию, напомнив слова премьер-министра Нарендры Моди о том, что сейчас не время для войн. По его словам, Нью-Дели позитивно оценивает предстоящую встречу на высшем уровне и готова содействовать любым способам, которые будут необходимы.
«Мы всегда говорили, что любые вопросы должны решаться с помощью дипломатии и диалога. Премьер-министр сказал, что сейчас не время для войн. Поэтому мы приветствуем эту встречу на высшем уровне. Мы поддерживаем ее и готовы оказать любую возможную поддержку», – заявил Кумар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал пост со словами «ставки высоки» перед вылетом на Аляску для встречи с Владимиром Путиным.
