Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, ситуация на линии фронта может сыграть ключевую роль в исходе переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

«Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу», – говорится в материале. Также уточняется, что продвижение российских войск к Красноармейску в ДНР может стать отправной точкой для достижения договоренностей по Украине.

Ранее источники сообщали, что переговоры Путина и Трампа уже состоялись и завершились в пользу России, а Киев движется к капитуляции. Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с бывшим президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Истребители F-35 были развернуты на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Белый дом назначил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.