Китайская компания заплатила сотрудникам за похудение
Компания Insta360 из провинции Гуандун ввела денежные выплаты сотрудникам за потерю веса, поощряя здоровый образ жизни и физическую активность на рабочем месте.
Компания Insta360 из провинции Гуандун ввела денежные выплаты за похудение сотрудников, передает ТАСС. Участники программы получают по 500 юаней (70 долларов) за каждые сброшенные 500 граммов, а за набор килограмма с них взимается штраф в 800 юаней (около 110 долларов). Программа направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни на рабочих местах.
Согласно информации издания «Наньфан жибао», одна из сотрудниц компании смогла похудеть на 40 килограммов за три месяца и получить премию в 20 тыс. юаней (2,8 тыс. долларов). Она рассказала: «Я строго следила за своим рационом и занималась спортом по полтора часа каждый день». Для участия в программе сотрудники должны регулярно отслеживать свой вес.
По результатам исследования, опубликованного в журнале Lancet в марте 2025 года, в 2021 году в Китае количество взрослых с лишним весом или ожирением превысило 400 млн человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель достигнет 630 млн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил об остановке тенденции роста ожирения среди детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал увеличение числа школьников с ожирением. Мурашко также раскритиковал распространение токсичного бодипозитива.