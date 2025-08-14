Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Депортированный из Таиланда наркоторговец оказался связан с украинской мафией
RT: Депортированный из Таиланда наркоторговец Выговский имел украинские связи
Депортированный из Таиланда в Россию Игорь Выговский, которого обвиняют в создании наркосети, мог консультировать участников украинской наркомафии и имел связи с гражданами Украины.
Депортированный в июле из Таиланда в Россию наркоторговец Игорь Выговский мог быть связан с украинской наркомафией, выяснил RT.
Мужчина 45 лет, ранее объявленный в международный розыск, подозревается в создании сети онлайн-магазинов с наркотиками на территории Ульяновской и Самарской областей.
По информации следствия, Выговский руководил сетью с 2021 по 2022 год и сумел скрыться в Таиланде. Там он был задержан за нарушение визового режима и позднее передан российским властям.
Как сообщил источник RT, уголовное дело против Выговского может быть передано в суд Ульяновской области уже в сентябре. В этом же суде за последние два года осудили восемь работников наркомагазинов, некоторые из которых признали: «крупные поставки наркотиков шли с Украины».
По данным издания, Выговский консультировал одного из осужденных кураторов вместе с лицом, имеющим гражданство Украины и России. Сам наркоторговец родился в Житомирской области, но с начала 2000-х работал в России и в 2022 году получил российский паспорт. В 2005 году он был судим за покупку наркотиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда дали согласие на экстрадицию Игоря Выговского в Россию. Ранее правоохранительные органы задержали участников транснациональной преступной группы, поставлявших кокаин в Таиланд, среди которых были россияне.