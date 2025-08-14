  • Новость часаВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    14 августа 2025, 08:42 • Новости дня

    ВС России расширили зону контроля возле Доброполья в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России увеличили контролируемую территорию в районе Доброполья, приблизившись к городу с южного и юго-восточного направлений, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска расширили плацдарм в районе Доброполья в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что российские силы успешно продвинулись к югу и юго-востоку от города.

    По его словам, «наши войска совершили настоящий прорыв и существенно расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья». Кимаковский отметил, что расстояние до самого Доброполья сокращается очень быстрыми темпами.

    Он добавил, что, по его мнению, перспективы противника на красноармейско-добропольской агломерации являются крайне неблагоприятными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подтвердили продвижение российских войск на 11 км в районе Доброполья. Военный эксперт Рожин отметил, что успех наступления приведет к дестабилизации позиций ВСУ на этом направлении. Прорыв российских войск к Доброполью может создать угрозу окружения украинских сил и изменить оперативную обстановку на этом участке фронта.

    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    13 августа 2025, 13:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных действий подразделений группировки «Центр» освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.

    Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.

    Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.

    Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

    Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    14 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Нефтепродукты загорелись на НПЗ в Волгоградской области после атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков БПЛА на Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. «В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ», – приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Никто не пострадал. Пожарные подразделения начали тушить возгорание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация приостановила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Аэропорт Гагарин в Саратове также ограничил работу для обеспечения безопасности.

    13 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Politico: США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рекомендовали украинскому руководству подходить к своим военным возможностям более прагматично на фоне предстоящих переговоров лидеров России и США на Аляске, сообщила газета Politico.

    Газета Politico, ссылаясь на американского чиновника, сообщает, что власти США призвали украинское руководство более реалистично оценивать возможности своей армии, передает РИА «Новости».

    Американская сторона рекомендовала Киеву быть прагматичными и трезво учитывать свои ресурсы. По данным газеты, США указали, что Украине следует сопоставлять планы с актуальными боевыми возможностями.

    Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. При этом представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина, по мнению экспертов, не готова к послевоенной реальности.

    14 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Здание правительства Белгородской области подверглось атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства», – сообщил Гладков на видео в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил, что «есть небольшие повреждения». Он указал, что оперативная обстановка в регионе «оставляет желать лучшего». «В ситуации справимся, самое главное – быть осторожными», – приводит слова Гладкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Волгоградского НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков беспилотника. В ночь на четверг беспилотники были сбиты над Миллеровским и Кашарским районами Ростовской области.

    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    13 августа 2025, 09:55 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль трассу Красноармейск – Павлоград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных, что осложнило снабжение украинских сил, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, трасса Красноармейск (украинское название – Покровск) – Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул: «Трасса, ведущая из Красноармейска в Павлоград, [находится] под нашим полным огневым контролем». По его словам, огневое воздействие на эту дорогу осуществляется сразу с нескольких направлений.

    Cоветник главы ДНР сообщил также, что российские военные фактически перекрыли основную линию снабжения украинских группировок в Славянске и Краматорске. Перерезание трассы, соединяющей Красноармейск и Доброполье, позволило российским силам с северного направления лишить противника ключевого транспортного коридора для снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Российские дронщики спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска. Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой.

    13 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО

    Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне СВО
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, затронув вопросы беспилотных систем и социальной поддержки участников спецоперации.

    Андрей Белоусов встретился с военкорами, работающими в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    В обсуждении основной акцент был сделан на вопросы производства и поставок беспилотных систем для нужд Вооруженных сил России, организации их ремонта и восстановления прямо в подразделениях, а также повышения эффективности применения и противодействия беспилотникам противника. Отдельно рассматривались разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, разведки, безэкипажных катеров и других современных вооружений.

    Военные корреспонденты поделились своими предложениями по совершенствованию социальной поддержки участников спецоперации и улучшения медицинского обеспечения российских военнослужащих на линии боевых действий.

    Примеры новых видов вооружения и техники были представлены военкорам накануне самой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военкор отметил главное достижение Вооруженных сил России за все время спецоперации на Украине.

    Военкоры рассказали о подвиге майора, проявившего героизм при обороне Курской области.

    13 августа 2025, 21:53 • Новости дня
    Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне

    Губернатор Сальдо: Киев завершил эвакуацию жителей микрорайона «Корабел» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти завершили вывоз жителей из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, киевские власти завершили эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова, где расположен микрорайон «Корабел», сообщает РИА «Новости».

    В начале августа Сальдо уже сообщал, что украинское руководство объявило эвакуацию с Карантинного острова. Микрорайон «Корабел» расположен в низовьях Днепра и также известен как Остров.

    Губернатор отметил, что позиции украинских войск на острове подвергаются огневому воздействию российских военных. По его словам, зачистка территории будет продолжаться до полного освобождения Херсона.

    Ранее Сальдо заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне после того, как армия Украины превратила микрорайон в военную базу.

    Остров, известный как микрорайон «Корабел», сейчас используется украинскими военными, включая операторов дронов и наводчиков, размещенных на крышах жилых домов.

    Власти контролируемой Киевом части Донецкой народной республики объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    14 августа 2025, 06:53 • Новости дня
    Российский боец рассказал о рукопашной схватке с бойцами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Белый рассказал, как столкнулся с засадой ВСУ в районе Январского Днепропетровской области, передает ТАСС. По его словам, он обнаружил в кустах троих украинских военных и ликвидировал их.

    Штурмовик рассказал, что после этого двое оставшихся напали на него со спины – с одним завязался рукопашный бой. «Я спортом занимался, это мне и помогло. Просто бросил четвертого через себя», – отметил Белый.

    После этого оставшийся украинский военный предложил договориться: он держал российского бойца на мушке и предложил разойтись мирно, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. «Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно. И так мы разошлись. Они пошли в одну сторону, я – в другую», – рассказал военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу над бойцом ВСУ в рукопашном бою. Штурмовик рассказал о схватке в окопе возле Александрополя. Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    13 августа 2025, 10:37 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перед саммитом России и США на Аляске украинские войска усилили группировку на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике, включая подразделения батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на Красноармейское направление в ДНР, включая батальон «Азов» (запрещен в России), передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил: «Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения "Азова"». По его словам, это происходит на фоне повышенного внимания к Красноармейскому направлению в преддверии саммита России и США на Аляске.

    Глава ДНР также заявил, что подразделения российских сил полностью контролируют ситуацию по всей линии фронта в регионе. Он отдельно подчеркнул успехи на границе с Днепропетровской областью, несмотря на продолжающееся сопротивление противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили украинские силы бежать из-под Красноармейска. Российские войска освободили Новую Полтавку, расположенную между Красноармейском и Константиновкой.

    14 августа 2025, 03:46 • Новости дня
    Politico: Трамп согласен обеспечить вне НАТО гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности вне формата НАТО, пишет Politico.

    По данным Politico, обсуждение состоялось 13 августа во время диалога президента США с руководителями стран Европы, передает ТАСС.

    Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предоставлении Украине «средств сдерживания» при условии достижения соглашения о прекращении огня с Россией. При этом он уточнил, что такие гарантии не будут оформлены в рамках усилий НАТО.

    Один из источников отметил, что американский президент не пояснил, что конкретно подразумевается под гарантиями безопасности, а разговор касался лишь более широкой концепции поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз настаивает на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности». Telegraph пишет, что Киев готов рассмотреть прекращение боевых действий и фактическую передачу части регионов под контроль России при условии получения гарантий безопасности и поддержки от европейских стран.

    13 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках сбора «1000 дронов для Покровска» россияне собрали 50 млн рублей, что позволило приобрести современные беспилотники для бойцов СВО.

    На средства, собранные в рамках акции «1 000 дронов для Покровска», «Народный фронт» закупил беспилотники «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС.

    Первая партия уже поступила в подразделение специального назначения в Ростовской области. По словам руководителя регионального исполкома «Народного фронта» Алексея Мирошниченко, выдача дронов бойцам уже началась.

    Дроны оснащены оптоволоконной связью, что обеспечивает им устойчивость к радиоэлектронной борьбе, высокое качество изображения и дальность полета. Военнослужащие подчеркивают, что эти беспилотники эффективны для поражения укреплений, техники и живой силы противника.

    Сбор средств стартовал 7 марта по инициативе военного блогера Юрия Подоляки и продолжается по сей день. В «Народном фронте» отметили, что поставки дронов помогают бойцам успешно противостоять западной технике и продвигаться на передовой.

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на сумму 166 млрд рублей.

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию?

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить - и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР

    35 лет назад, 13 августа 1990 года, президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг.». Этим он заложил юридическую основу для последующей волны реабилитаций жертв репрессий – и в какой-то мере попытался сдержать безудержный вал русофобской пропаганды, имевшей большие последствия для всего российского государства. Подробности

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

      Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

      У США назрела своя СВО

Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

      Основные тактические единицы Вооруженных сил России

Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Предложения России по урегулированию украинского кризиса

На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Стратегическое значение Арктики для развития всей России

Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

«Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Почему я иду на выборы?

Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

