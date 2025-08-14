Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Рубежного, Димитрова, Артемовки, Веселого, Новоалександровки, Удачного, Родинского, Полтавки, Красноармейска в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак» и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Новой Сечи, Юнаковки, Варачино, Корчаковки, Перше Травни и Андреевки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Чугуновкой и Гатищем в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) и Ковшаровки в Харьковской области.

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, канадская боевая бронемашина Senator, две 155-мм гаубицы М198 производства США.

Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ у Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР.

Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад с матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки в Днепропетровской области и Искры в ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три бронемашины и две польские 155-мм самоходных артиллерийских установки Krab. Уничтожены две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки в Запорожской области и Бургунки в Херсонской области.

Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе российские войска освободили Луначарское в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.