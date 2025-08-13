Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.5 комментариев
Медики в Польше стали хуже выявлять рак из-за ИИ
Врачи снизили эффективность диагностики рака после внедрения ИИ в Польше
В польских клиниках после внедрения искусственного интеллекта выявили снижение успешности диагностики рака на 6%, особенно при колоноскопии.
Согласно исследованию, результаты которого опубликовал журнал The Lancet, после нескольких месяцев использования ИИ для поиска полипов в четырех центрах эндоскопии Польши качество обработки данных колоноскопии снизилось на 6%, передает ТАСС.
Ученые отметили, что постоянное использование ИИ приводит к тому, что без его помощи врачи реже находят аденомы. По мнению авторов работы, такая тенденция указывает на негативное влияние технологии на навыки медиков.
В исследовании приняли участие 19 опытных врачей, каждый из которых провел не менее 2 тыс. обследований, сообщаетBloomberg. Доктора, привыкая полагаться на ИИ, теряют мотивацию и становятся менее ответственными при самостоятельном принятии решений.
Эксперты опасаются, что по мере развития и внедрения искусственного интеллекта процесс утраты профессиональных навыков среди медиков может ускориться.
Национальный институт здравоохранения США предупреждает, что частое использование ИИ может вызывать снижение когнитивных функций у специалистов разных профессий, поскольку технология снижает необходимость опираться на собственные способности при обработке информации.
