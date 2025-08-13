Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Китай ввел санкции против двух европейских банков
Китай ввел ответные рестрикции для UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ЕС
Китай принял решение ограничить работу двух финансовых учреждений ЕС UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas в ответ на новые антироссийские санкции.
Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против двух финансовых организаций Европейского союза, передает ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что данная мера стала ответом на антироссийские рестрикции, введенные ЕС. Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.
Согласно заявлению, контрмеры направлены на защиту законных интересов Китая. В министерстве добавили, что Пекин оставляет за собой право вводить аналогичные шаги против других компаний, поддерживающих антироссийские меры.
Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.
Евросоюз рассматривал возможность введения новых ограничительных мер против Китая из-за подозрений в поставках деталей для беспилотников России.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций.