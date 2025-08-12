Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».12 комментариев
Суд Москвы назначил штраф «Кинопоиску» за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду
Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Суд признал компанию «Кинопоиск» виновной в административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, передает ТАСС. Онлайн-кинотеатру назначен штраф в 3 млн рублей.
В суде пояснили: «Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Суд назначил штраф в размере 3 млн рублей».
Ранее Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
В Москве задержали авторов видео, на котором участники, переодетые в женщин (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами и оскорбляют священника в Сретенском монастыре.
Столичный суд также оштрафовал экс-депутата Госдумы Баранникова за пропаганду ЛГБТ.