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Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Госдумы Баранникова за пропаганду ЛГБТ
Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским, запрещено в России) в соцсети бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова, парламентарий вину не признал.
Баранникова признали виновным в совершении административного правонарушения за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, которую он распространял в интернете. При этом сумма штрафа за нарушение не указана, санкция по данной статье предусматривает штраф в 200 тыс. рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что преступление было выявлено Центром противодействия экстремизму.
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение районного суда и признал его законным, оно вступило в силу.
Судом было установлено, что в интернете был размещен пост «для неопределенного круга лиц» в виде анкеты для знакомств с фотографией Баранникова, который содержит пропаганду ЛГБТ( движение признано экстремистским, запрещено в России)
Отмечается, что Баранников вину не признал, заявил, что истек срок привлечения к административной ответственности, а так де нет доказательств, что страница ему не принадлежит.
Владельца страницы установили путем сравнения фотографий Баранникова, имеющихся на странице пользователя и в оперативных учетах МВД.
Ранее книжный магазин «Фаланстер» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.
До этого Таганский районный суд Москвы назначил компании Apple штраф в размере 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ.
Также в Москве пресечена деятельность по изданию и продаже литературы, пропагандирующей ЛГБТ-движение, в результате задержаны трое сотрудников компании Individuum.