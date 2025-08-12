Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
Захарова заявила о попытках Запада монополизировать ИИ для удержания гегемонии
Страны Запада рассчитывают монополизировать технологии искусственного интеллекта для укрепления своего положения в глобальной информационной среде, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Страны Запада планируют использовать искусственный интеллект для удержания своей гегемонии в мире, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью изданию «Эксперт», передает ТАСС.
Она указала, что Запад стремится монополизировать ИИ-технологии, чтобы сохранить контроль в условиях появления новых независимых центров силы и перехода к новому технологическому укладу.
По словам Захаровой, эти попытки сопровождаются масштабными дезинформационными кампаниями против России, БРИКС, стран Африки, Азии и Латинской Америки. Дипломат подчеркнула, что в качестве ответа Россия использует все доступные средства, включая цифровую дипломатию, для распространения правдивой информации о стране, несмотря на цензуру и блокировки.
Она добавила, что в западных обществах существует высокий спрос на объективную информацию и альтернативные точки зрения. Захарова также отметила, что в мире идет масштабная информационная война за прошлое, настоящее и будущее, где переписывание истории с помощью ИИ и других технологий может привести к глубинной переделке исторических событий на новом уровне. Она подчеркнула, что коллективные действия Запада ведут к нарастанию лжи и постправды, а борьба за правду и объективность должна оставаться приоритетом.
