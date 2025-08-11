Молодежные активисты Херсонщины и Венесуэлы договорилась о взаимодействии

Tекст: Валерия Городецкая

Видеоконференция между молодежью Херсонской области и Венесуэлы состоялась при поддержке «Международного Клуба Дружбы Херсонской области» Всемирного фестиваля молодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие объединило представителей общественных организаций, муниципальных органов и студентов, которые обсудили традиции, ценности и перспективы совместных проектов.

И.о. заместителя министра молодежной политики Херсонской области Дарья Крупная отметила: «Подобные инициативы открывают перед молодежью Херсонщины уникальные возможности для культурного обмена и профессионального роста, перспективы участия в совместных международных проектах».

Доклады участников вызвали широкий интерес. Особо была отмечена презентация Ника Онето из Молодежного крыла Единой социалистической партии Венесуэлы, который рассказал о работе с молодежью в своей стране.

Качественный перевод обеспечили студенты Херсонского педагогического университета, благодаря чему диалог оказался насыщенным и продуктивным. Заместитель директора Дома молодежи Анастасия Сорока подчеркнула, что мероприятие стало значимым событием для общественных организаций региона.

Организатором встречи выступило министерство молодежной политики Херсонской области.