Минпросвещения определило даты начала и окончания учебного года

Tекст: Антон Антонов

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Ведомство пояснило, что возможна организация учебного процесса как по четвертям, так и по триместрам, в зависимости от решения образовательных учреждений.

Документ с рекомендациями уже направлен в субъекты России. В пояснениях министерства отмечено, что документ должен обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления школьников.

Также предусмотрено, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для учеников первых классов рекомендуется организовать дополнительные каникулы в феврале продолжительностью не менее семи дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.