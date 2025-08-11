Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Минпросвещения определило даты начала и окончания учебного года
Министерство просвещения России утвердило сроки и продолжительность учебного года, который начнется 1 сентября.
«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Ведомство пояснило, что возможна организация учебного процесса как по четвертям, так и по триместрам, в зависимости от решения образовательных учреждений.
Документ с рекомендациями уже направлен в субъекты России. В пояснениях министерства отмечено, что документ должен обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления школьников.
Также предусмотрено, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для учеников первых классов рекомендуется организовать дополнительные каникулы в феврале продолжительностью не менее семи дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.