    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Договор Баку и Еревана подменяет вирусный контент

    Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Чему нас учит история Аляски

    Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.

    10 августа 2025, 17:38 • Новости дня

    При обстреле ВСУ белгородского села пострадали трое бойцов «Орлан»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трое бойцов подразделения «Орлан» получили легкие ранения в результате обстрела села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале добавил, что пострадавшие выполняли служебные задачи и были доставлены в областную клиническую больницу с баротравмами.

    «Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях», – написал Гладков. Он также отметил, что жизни бойцов ничего не угрожает.

    Подразделение «Орлан» является специализированным государственным унитарным предприятием, взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области.

    Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области. ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов региона с помощью дронов.

    9 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Иран пообещал заблокировать передачу Зангезурского коридора США

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран категорически выступает против передачи Зангезурского коридора, примыкающего к иранской границе, под управление США на сто лет, заявил советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти

    Официальный Тегеран решительно осудил любые попытки передачи Зангезурского коридора под управление США, передает «Интерфакс».

    Советник руководителя Ирана Али Акбар Велайяти заявил, что Исламская Республика не позволит создать в регионе так называемый «американский коридор». В интервью агентству «Тасним» он подчеркнул, что такой коридор превратится в площадку для «наемников президента США Дональда Трампа».

    Велайяти напомнил, что Иран всегда выступал против реализации Зангезурского коридора, считая ее угрозой геополитическому балансу и потенциальной причиной дезинтеграции Армении. Он отметил, что такой шаг приведет к изменению региональных границ и усилит противоречия на Кавказе.

    Ранее посол США в Турции Том Баррак, по данным турецкой газеты «Йени шафак», говорил о возможной передаче коридора под контроль США на 100 лет. В планах предусматривалась аренда инфраструктуры американским консорциумом с последующей модернизацией территории.

    Ранее Трамп объявил об отмене ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

    В СМИ отмечалось, что итогом встречи Алиева и Пашиняна стало подписание рамочного мирного соглашения, закрепляющего исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

    Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, однако анонсировал проект «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием новых транспортных маршрутов.

    Политолог Павел Данилин предположил, что после подписания меморандума Армения может потерять часть территорий и быть отрезанной от Ирана, что будет расценено как сдача интересов страны премьером Пашиняном.

    10 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»

    Замглавы МИД Рябков: У России есть другие новейшие вооружения, помимо «Орешника»

    Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник», заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

    Он отметил: «Орешник – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», передает ТАСС.

    Рябков также подчеркнул, что речь идет о вооружениях, которые пока официально не названы. По его словам, он не может раскрывать подробности о «том, что ему не положено называть», но подтвердил, что такие разработки действительно существуют.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины.

    1 августа президент России Владимир Путин заявил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник». В ноябре прошлого года Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    9 августа 2025, 20:09 • Новости дня
    Президента Федерации ММА Алтая убили на свадьбе в Тюнгуре

    Президент Федерации ММА Алтая Калбуков убит на свадьбе

    Tекст: Вера Басилая

    В результате конфликта на свадебном застолье в селе Тюнгур погиб президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков, сообщили в силовых структурах региона.

    Президент Федерации ММА Республики Алтай Алексей Калбуков был убит на свадебном торжестве, передаетРИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Следственное управление СК РФ по Республике Алтай подтвердило, что возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя села Тюнгур по статье «убийство».

    По предварительной информации, преступление произошло в селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время застолья на территории одного из домовладений. Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за личного конфликта подошел к Калбукову и нанес ему не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений президент Федерации ММА скончался на месте.

    Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие готовит материалы для обращения в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. На месте происшествия были изъяты орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым назначены судебные экспертизы.

    Ранее двое злоумышленников в масках напали на парковке у жилого дома в Махачкале на бойца MMA Тимура Хизриева.

    Сообщалось, что к нападению причастен его знакомый.

    9 августа 2025, 19:16 • Новости дня
    WSJ: ЕС и Киев разработали свой план по завершению конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства и Киев подготовили собственный вариант предложения по урегулированию конфликта на Украине к ожидаемым переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские страны и власти в Киеве подготовили собственное предложение по урегулированию конфликта на Украине к будущим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В статье The Wall Street Journal отмечается, что в разработке плана участвовали правительства Британии, Германии и Франции.

    Как отмечают источники издания, главной задачей было выработать «общую красную линию» вместе с Киевом для потенциальных переговоров.

    Ранее СМИ писали, что Европа испугалась возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Сообщалось, что в Британии собираются провести экстренный саммит с участием европейских, американских и украинских представителей перед переговорами Путина и Трампа по украинскому конфликту.

    Сенатор Григорий Карасин обвинил Евросоюз в попытках препятствовать урегулированию ситуации на Украине.

    Политолог Андрей Быстрицкий назвал решение Путина и Трампа встретиться на Аляске тупиковой ситуацией для Евросоюза.

    10 августа 2025, 03:16 • Новости дня
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешнюю линию боевого соприкосновения на Украине следует считать основой для обсуждения территориальных вопросов, заявили лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии в совместной декларации.

    Текст совместной декларации лидеров Франции, Италии, Британии, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии опубликован после завершения встречи по Украине в резиденции главы МИД Великобритании Чивнинг-хаус под Лондоном, передает ТАСС.

    Во встрече в резиденции Чивнинг-хаус приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    В декларации подчеркивается недопустимость изменения международных границ с применением силы. «Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», – говорится в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих».

    Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 01:34 • Новости дня
    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску

    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску

    NBC News не исключил приглашения Белым домом Зеленского на Аляску
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники заявили, что в Белом доме обсуждается возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску, сообщает NBC News.

    «Это обсуждается», – приводит слова одного из чиновников РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По информации телеканала, окончательного решения о визите Зеленского пока не принято. Неизвестно, будет ли украинский президент присутствовать на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Источник добавил, что Трамп открыт к трехстороннему саммиту. Указывается, что «сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит с участием президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Трамп заверил, что никаких условий для переговоров с Путиным не существует, и нет требования о его предварительной встрече с Зеленским.

    10 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    СОМБ сообщил о сдаче около 700 боевиков в ЦАР
    @ REUTERS/Mike Hutchings

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Центрально-Африканской Республике за последние недели около 700 боевиков сдали оружие после разоружения крупнейших группировок и благодаря работе российских инструкторов, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    По его словам, около 700 боевиков сдали оружие в Центрально-Африканской Республике менее чем за месяц после окончательного разоружения группировок UPC и 3R, передает ТАСС. ДИванов отметил, что темпы сдачи резко ускорились после церемонии 10 июля в Банги.

    «После церемонии разоружения UPC и 3R за месяц сдались порядка 700 боевиков. Российские инструкторы продолжают встречи по урегулированию ситуации в ЦАР, и вскоре число разоружившихся вырастет еще сильнее», – заявил Иванов.

    По его словам, бывшие боевики помогают урегулированию, сообщая о других вооруженных группах и призывая их сдаться. Местные правоохранительные органы и российские специалисты активно взаимодействуют, а население также стало чаще передавать информацию о местонахождении вооруженных группировок.

    Иванов добавил, что борьба с отказавшимися разоружаться продолжается: Вооруженные силы ЦАР совместно с российскими военными экспертами ликвидируют группы в районах Буара и Сибю. Все боевики, отказавшиеся сложить оружие и вернуться к мирной жизни, будут наказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инструкторы и армия Центральноафриканской Республики почти подавили терроризм в стране. Британия решила тайно оказать давление на ЦАР из-за активного сотрудничества республики с Россией.

    9 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Причиной смерти Ивана Краско стала онкология

    Народный артист России Иван Краско скончался от онкологического заболевания

    Tекст: Вера Басилая

    Причина смерти известного актера Ивана Краско заключалась в онкологическом заболевании желудка, сообщил источник в окружении артиста.

    Причиной смерти народного артиста России Ивана Краско стало онкологическое заболевание, передает РИА «Новости». Об этом сообщил источник в окружении актера, уточнив, что речь идет об онкологии желудка. По словам собеседника агентства, преклонный возраст артиста стал дополнительным фактором: «Организм Краско устал бороться с заболеванием».

    По предварительным данным, прощание с Краско планируется провести 13 августа. Источник сообщил, что, вероятнее всего, оно пройдет в среду, но точную дату позже уточнит театр.

    Иван Краско был известен по ролям в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка» и считался одним из самых уважаемых актеров Петербурга.

    Ранее театр Комиссаржевской сообщил о смерти Ивана Краско после тяжелой болезни.

    До этого Иван Краско находился в тяжелом состоянии и нуждался в круглосуточном медицинском уходе в одной из больниц Петербурга.

    9 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    СМИ: Украина рискует потерять Чехию как союзника в Европе

    Neue Zurcher Zeitung : В Чехии может победить противник поддержки Киева Бабиш

    Tекст: Вера Басилая

    Победа Андрея Бабиша на выборах в Чехии может привести к прекращению военной поддержки Киева и изменить баланс сил в Центральной Европе, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

    Украина может лишиться поддержки Чехии в случае победы бывшего премьер-министра Андрея Бабиша на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

    По данным Neue Zurcher Zeitung, Бабиш известен своей критикой предоставления помощи Киеву и выступает за скорейшее начало переговоров с Москвой.

    В публикации отмечается, что в европейских столицах выражают обеспокоенность: если Бабиш вернется к власти, это может ослабить поддержку Украины со стороны государства Центральной Европы и укрепить союз между Венгрией и Словакией.

     Ранее бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия не сможет выполнить требование об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП.

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал Бабиша угрозой европейской безопасности и обвинил его в «пророссийских взглядах».

    Партия ANO, которую возглавляет Бабиш, пообещала прекратить закупки снарядов для Украины, если вернется к власти.

    10 августа 2025, 10:21 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    @ sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следствие выявило имя украинского командира, которого подозревают в организации обстрелов Шебекинского района, что стало основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в СК.

    Главное военное следственное управление Следственного комитета России установило личность командира ВСУ, отдававшего приказы обстреливать Шебекинский район Белгородской области, передает ТАСС. Ведомство объявило, что уголовное дело возбуждено в отношении подполковника Виталия Нащубского, который командует 2-м механизированным батальоном 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)»,– сообщили в Следственном комитете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожной станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет завел дело после сброса украинскими боевиками взрывного устройства с дрона на людей в Курской области. Следственный комитет начал расследование после ранения журналиста агентства ТАСС украинскими военными в Курской области.

    10 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО

    NYT: Страны Европы призвали США сохранить для Киева возможность вступить в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители призвали США учесть их позицию, которая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности и возможность вступить в НАТО, пишет New York Times.

    По данным New York Times, такая позиция была озвучена во время встречи европейцев с представителями киевских властей и американской администрации в Британии, передает ТАСС.

    Представители европейских стран заявили о необходимости обеспечить Украине гарантии безопасности и допустить возможность ее вступления в НАТО. В Евросоюзе подчеркнули, что даже если вступление Украины в НАТО сейчас «не представляется практичным», эта перспектива должна сохраняться.

    Европейские представители также настаивали, чтобы любые соглашения по урегулированию украинского кризиса не принимались без участия Киева и европейских стран.

    Кроме того, участники встречи требовали установления режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам. По данным NYT, европейцы рассчитывают, что позиция будет учтена Вашингтоном на предстоящем российско-американском саммите на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в резиденции Чивнинг-хаус к югу от Лондона прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    Лидеры шести европейских стран и Еврокомиссии подтвердили намерение сохранить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, в том числе в рамках «Коалиции желающих». Совместная декларация Еврокомиссии и ряда стран Европы содержит призыв к США вести диалог с Россией «в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

    10 августа 2025, 11:04 • Новости дня
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался исполнять требование администрации Дональда Трампа о выплате 1 млрд долларов Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, назвав эти условия политическим давлением.

    Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Запрос федеральных властей связан с урегулированием спора о предполагаемых нарушениях Закона о гражданских правах.

    Как сообщает CNN, Белый дом на прошлой неделе уже заморозил финансирование UCLA на сумму 584 млн долларов. По проекту соглашения, университету предлагали выплатить 1 млрд долларов поэтапно и создать компенсационный фонд в 172 млн долларов для пострадавших от дискриминации. Взамен учебное заведение могло бы вновь получить доступ к грантам и федеральным контрактам.

    В заявлении офиса Ньюсома говорится: «Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США запретили Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Федеральный суд приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет предложил иностранным студентам Гарварда перевестись к себе на обучение.

    10 августа 2025, 12:15 • Новости дня
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик

    Политолог Рар: Европа надеется принудить Украину к продолжению боевых действий

    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает ошибочно считать, что Россия может проиграть в конфликте с Украиной. Брюссель не намерен вступать в прямой конфликт с Москвой, однако ЕС приложит все усилия, чтобы заставить Киев отказаться от признания новых территориальных реалий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили заявление о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Конфликт на Украине выходит из тупика: именно встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к перемирию, началу конкретного переговорного процесса, к признанию новых территориальных реалий на Украине, а также к приостановке расширения НАТО на восток», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Глава Белого дома не желает геополитического поражения России в Европе. Ему необходимо экономическое сотрудничество с Москвой, а также исключение ее возможного военного союза с Пекином в будущем. Однако коллективное руководство Европы имеет совершенно противоположные мечты», – добавил он.

    «Лондон, Париж, Берлин, Рим, Мадрид, Варшава – все они стоят на позиции, что Россию нельзя поощрять приобретением новых территорий за счет Украины. Старый свет выступает за продолжение западной помощи Киеву. Поэтому ЕС косвенно призывает Трампа не идти ни на какие сделки с Москвой», – акцентирует собеседник.

    «Европейцы отчего-то думают, видимо, по странной инерции мышления, что Россия вот-вот проиграет. Соответственно, они планируют уговорить Владимира Зеленского не соглашаться на уступки в пользу РФ. При этом союз, скорее всего, откажет ВСУ в прямом вовлечении в конфликт. Столкновения с Москвой Брюссель хочет избежать», – считает эксперт.

    «В конечном счете, встреча Путина и Трампа в Аляске может столкнуться с противодействием со стороны ЕС и Киева, что может разгневать главу Белого дома. Однако европейцы пытаются всеми силами избежать подобного исхода. К сожалению, нас ожидает неделя больших неопределенностей», – заключил Рар.

    Ранее лидеры ЕС и Британии выпустили совместное заявление по поводу переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. В подписанном Берлином, Парижем, Римом, Варшавой, Хельсинки и Лондоном документе отмечается, что страны Старого света якобы готовы поддержать дипломатические усилия США.

    Тем не менее, европейцы намерены продолжить оказание военной и финансовой поддержки Украине. Кроме того, государства Старого света выступают за введение новых ограничительных мер в отношении Москвы. Соответственно, ЕС также настаивает на предоставлении «прочных и надежных гарантий безопасности» для Киева.

    По мнению представителей ЕС, конструктивные переговоры якобы «могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», а нынешняя линия соприкосновения «должна стать отправной точкой переговоров». В то же время, изменение международных границ с применением силы называется «недопустимым».

    10 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    @ Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бабушкам и дедушкам могут разрешить вписывать внуков в паспорта при согласии родителей, чтобы упростить совместные поездки и решения бытовых вопросов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    По его словам, бабушки и дедушки должны иметь возможность с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта, передает ТАСС. Рыбальченко напомнил, что такая инициатива уже предлагалась ранее, и подчеркнул: «Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться».

    По его словам, подобная мера упростит жизнь старшим членам семьи, например, при заселении куда-либо с внуками или необходимости разрешать медицинские вопросы. Также рычаги влияния на воспитание детей получают многодетные семьи, где бабушки и дедушки часто играют ключевую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата и 15 партий подписали соглашение о наблюдении на выборах. Общественная палата и более 60 НКО договорились о независимом контроле выборов. В Общественной палате объяснили невозможность сокращения сроков отключения горячей воды.

    10 августа 2025, 14:16 • Новости дня
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК
    @ rostec.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В стрелковом центре концерна «Калашников» впервые представили автомат АК-15К, компактный АК-15СК и новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм.

    Концерн «Калашников» впервые публично представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает ТАСС. Презентация прошла в стрелковом центре концерна на территории парка «Патриот» в Московской области. Также были показаны новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из комплекта «Новатор».

    Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев отметил: «Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года». Он добавил, что новые автоматы повторяют технические решения базовой версии АК-12 и созданы для расширения линейки, в том числе с прицелом на внешний рынок.

    Кроме того, на мероприятии было объявлено, что Минобороны России сформировало государственный заказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм. По словам Уржумцева, этот заказ должен быть исполнен уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15. На вооружение полиции приняли автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева. Российская оборонная экспортная компания решила показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы.

