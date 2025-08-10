При обстреле ВСУ белгородского села пострадали трое бойцов «Орлан»

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале добавил, что пострадавшие выполняли служебные задачи и были доставлены в областную клиническую больницу с баротравмами.

«Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях», – написал Гладков. Он также отметил, что жизни бойцов ничего не угрожает.

Подразделение «Орлан» является специализированным государственным унитарным предприятием, взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области. ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов региона с помощью дронов.