При обстреле ВСУ белгородского села пострадали трое бойцов «Орлан»
Трое бойцов подразделения «Орлан» получили легкие ранения в результате обстрела села Маломихайловка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале добавил, что пострадавшие выполняли служебные задачи и были доставлены в областную клиническую больницу с баротравмами.
«Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение будут продолжать в амбулаторных условиях», – написал Гладков. Он также отметил, что жизни бойцов ничего не угрожает.
Подразделение «Орлан» является специализированным государственным унитарным предприятием, взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области.
Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СК установил личность командира ВСУ, причастного к обстрелам Белгородской области. ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов региона с помощью дронов.