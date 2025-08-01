Испания подписала соглашение об увеличении производства компонентов Patriot

Tекст: Евгения Караваева

Министерство обороны Испании и американская компания Raytheon подписали соглашение на Международной выставке обороны и безопасности в Мадриде, передает ТАСС. Документ предусматривает значительный рост промышленного участия Испании в производстве компонентов для ракет Patriot, используемых в системах противовоздушной обороны.

По данным источников газеты El Mundo, переговоры о реализации соглашения уже ведутся с испанскими предприятиями. Представители Raytheon подтвердили, что компания готова расширить сотрудничество с испанскими партнерами и в других оборонных проектах, особенно в условиях увеличения расходов на оборону в Европе.

Газета отмечает, что ракеты Patriot и их батареи считаются ключевым элементом систем противовоздушной обороны. Ранее Испания передала одну батарею Patriot для постоянного размещения с целью защиты территории альянса в Турции.

В июне топ-менеджер Raytheon Том Лалиберти рассказывал порталу Euractiv, что компания намерена расширить производство ракет и комплектующих в странах ЕС из-за высокого спроса на данную продукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, компания Raytheon Technologies получила бессоревновательный контракт на обслуживание систем Patriot, переданных Киеву, с возможностью продления до 2028 года.

Напомним, Испания в числе девяти стран ЕС запросила кредит на перевооружение.