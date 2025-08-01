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Испания подписала соглашение об увеличении производства компонентов Patriot
Министерство обороны Испании подписало промышленное соглашение с Raytheon для расширения выпуска компонентов ракет Patriot на территории страны.
Министерство обороны Испании и американская компания Raytheon подписали соглашение на Международной выставке обороны и безопасности в Мадриде, передает ТАСС. Документ предусматривает значительный рост промышленного участия Испании в производстве компонентов для ракет Patriot, используемых в системах противовоздушной обороны.
По данным источников газеты El Mundo, переговоры о реализации соглашения уже ведутся с испанскими предприятиями. Представители Raytheon подтвердили, что компания готова расширить сотрудничество с испанскими партнерами и в других оборонных проектах, особенно в условиях увеличения расходов на оборону в Европе.
Газета отмечает, что ракеты Patriot и их батареи считаются ключевым элементом систем противовоздушной обороны. Ранее Испания передала одну батарею Patriot для постоянного размещения с целью защиты территории альянса в Турции.
В июне топ-менеджер Raytheon Том Лалиберти рассказывал порталу Euractiv, что компания намерена расширить производство ракет и комплектующих в странах ЕС из-за высокого спроса на данную продукцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, компания Raytheon Technologies получила бессоревновательный контракт на обслуживание систем Patriot, переданных Киеву, с возможностью продления до 2028 года.
Напомним, Испания в числе девяти стран ЕС запросила кредит на перевооружение.