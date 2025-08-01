MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина были замечены с новым портативным оружием против беспилотников, сообщает Military Watch Magazine.

Издание пишет, что во время визита Путина в Петербург один из офицеров пытался скрыть новое устройство, однако его габариты затрудняли маскировку. Система внешне напоминает перехватчик с четырьмя моторами и двумя сенсорами наведения.

Предполагается, что сперва оружие наводится вручную, а затем цель фиксируется при помощи тепловизора и телевизионной головки самонаведения. На фоне участившихся атак украинских беспилотников по объектам в глубине России, в том числе по стратегическим аэродромам в ходе операции «Паутина», меры безопасности вокруг президента были усилены.

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом прошлого года сообщал о работах по созданию более эффективных средств обнаружения малых беспилотников, которые регулярно обходили действующую ПВО. Новое переносное оружие, появившееся у охраны президента, вероятно, также связано с этой программой.

В конце мая российские СМИ показали, что для отражения атак дронов на передовой закуплена китайская лазерная система Silent Hunter 3000.

Military Watch Magazine не исключает, что новые системы, используемые охраной президента, также могут иметь китайское происхождение.

Ранее командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита Владимира Путина в Курскую область была отражена массированная атака дронов.

Вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников.