Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Шесть человек погибли в аварии на трассе М5 Урал
В результате столкновения двух автомобилей на трассе М5 Урал в Мокшанском районе Пензенской области погибли шесть человек, среди погибших оказался ребенок.
Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области, передает ТАСС. Авария произошла на 575-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека. На трассе М-5 в Оренбургской области в аварии столкнулись более 20 машин. В массовой аварии в Курской области погибли четыре человека.