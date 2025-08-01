Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
На Камчатке за сутки зафиксировали около 120 новых афтершоков
В течение последних суток жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки, причем сила отдельных афтершоков достигала 6,7 по магнитуде.
Около 120 афтершоков было зафиксировано на Камчатке за последние сутки после сильного землетрясения, передает РИА «Новости». Магнитуда подземных толчков составила от 3,5 до 6,7.
В некоторых населенных пунктах Камчатки подземные толчки ощущались с силой от двух до пяти баллов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений. Ощущаемость землетрясения достигла семи баллов. Жителей региона предупредили о возможном цунами.