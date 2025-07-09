Объявлена дата возобновления авиарейсов в Геленджик

Минтранс сообщил о возобновлении авиарейсов в Геленджик

Tекст: Евгения Караваева

В Минтрансе сообщили, что после публикации соответствующего извещения билеты появятся в продаже. Аэропорт не принимал рейсы с 2022 года из-за соображений безопасности, входя в число 11 воздушных гаваней Юга России, закрытых на этот период, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов и комфорт пассажиров остаются приоритетом. Новый терминал в Геленджике был построен в 2021 году, что позволило удвоить пропускную способность аэропорта. Работы по обновлению инфраструктуры планируется завершить к концу 2025 года.

Полеты в курортный город начнет авиакомпания «Аэрофлот», передают «Известия». Об этом сообщил источник, близкий к Министерству транспорта России.

Собеседник отметил, что регулярные рейсы начнут выполнять с 18 июля. При этом полеты будут осуществляться только в светлое время суток, что связано с особенностями аэродромной инфраструктуры и требованиями безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля Росавиация опровергла слухи о подготовке южных аэропортов к открытию. А в начале июля глава Крыма заявил, что аэропорт Симферополь готов к открытию.