Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Новак поручил проверить маржинальность АЗС
На фоне летнего спроса Александр Новак поставил задачу Минэнерго и ФАС изучить доходность автозаправок с учетом их обязательных расходов.
Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе оценить маржинальность автозаправочных станций с учетом обязательных расходов, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он дал поручение РЖД устранить проблему простоя порожних вагонов после их разгрузки. Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
На совещании обсуждалась ситуация на рынке в период высокого летнего спроса, условия реализации топлива на Петербургской бирже, а также вопросы снабжения сельхозпроизводителей горючим. Новак отдельно подчеркнул важность контроля за своевременным выводом нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов и соблюдением плановых показателей производства.
Кабмин также указал, что нефтяные компании должны ускорить завершение ремонтных работ на заводах и обеспечить выполнение намеченных объемов производства топлива.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.