Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.3 комментария
Украинские боевики получили от 15 до 17 лет за вторжение в Курскую область
Четверо украинских военнослужащих получили сроки до 17 лет лишения свободы за незаконное пересечение границы и участие в нападении на Курскую область в 2024 году.
Второй западный окружной военный суд вынес приговор четырем военнослужащим 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, участвовавшим в незаконном вторжении в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура.
Бабенко, Золотаренко, Дидок и Жмуйдин в 2024 году в составе группы пересекли государственную границу и проникли на территорию России. Установлено, что они осуществляли наблюдение за российскими военными, передавали информацию о них, а также пытались дезорганизовать работу администрации и запугивали местное население.
Суд признал их виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, что привело к тяжким последствиям. Обвиняемые получили наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет: первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд вынес приговор трем военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ за участие в захвате сел Погребки и Малая Локня в Курской области. Командир ВСУ Ростислав Карпуша заочно осужден к пожизненному заключению за приказы о ракетных обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже.