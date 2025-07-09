Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.0 комментариев
В Дагестане раскрыли крупнейшую аферу с автострахованием на 400 млн рублей
Восемь жителей Дагестана, включая бывшего помощника судьи и адвоката, организовали мошеннические схемы с автострахованием, похитив более 400 млн рублей.
Правоохранительные органы выявили деятельность организованного сообщества, специализировавшегося на хищении средств страховых компаний, передает ТАСС. В состав группировки входили восемь жителей Кизилюртовского района, среди них бывший помощник судьи, адвокат и специалисты экспертных организаций.
Установлено, что участники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, приобретали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожались с целью получения крупных страховых выплат. В дополнение к этому они разрабатывали схемы с фабрикацией мелких ДТП с участием невиновных лиц, на счета которых поступали большие суммы.
Общий ущерб страховым компаниям составил более 400 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. В городе ранее задержали подозреваемого в продаже поддельных документов на газификацию. Также в Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке, в результате которой погиб человек.