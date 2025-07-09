В Дагестане раскрыли крупнейшую аферу с автострахованием на 400 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы выявили деятельность организованного сообщества, специализировавшегося на хищении средств страховых компаний, передает ТАСС. В состав группировки входили восемь жителей Кизилюртовского района, среди них бывший помощник судьи, адвокат и специалисты экспертных организаций.

Установлено, что участники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, приобретали автомобили премиум-класса, которые затем преднамеренно уничтожались с целью получения крупных страховых выплат. В дополнение к этому они разрабатывали схемы с фабрикацией мелких ДТП с участием невиновных лиц, на счета которых поступали большие суммы.

Общий ущерб страховым компаниям составил более 400 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. В городе ранее задержали подозреваемого в продаже поддельных документов на газификацию. Также в Махачкале задержали владельца торгового центра по делу о перестрелке, в результате которой погиб человек.