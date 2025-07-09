Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах

Политолог Скачко: Зеленский пытается сменой послов усилить украинское лобби

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка. Владимир Зеленский хочет, чтобы новые послы в странах Бенилюкса и Германии усилили проукраинские настроения в обществе, а также способствовали наращиванию военных поставок ВСУ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», – отметил аналитик.

«Смена послов в таких странах, как Великобритания и Франция, кроме вышеназванных целей, преследует еще одну: помощь Банковой в выводе капиталов в офшоры, контролируемые Лондоном и Парижем. Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», – продолжил собеседник.

«Не исключаю, что на смену позорящейся Оксаны Маркаровой на пост посла в США придет украинский премьер Денис Шмыгаль. В этой ситуации Зеленскому придется поступиться нелюбовью к главе кабмина, поскольку – по замыслу Банковой – технократ имеет шансы улучшить отношения Киева и Вашингтона», – детализировал эксперт. К тому же политолог допустил, что Зеленский попытается усилить украинское лобби сменой послов в странах БРИКС на фоне очевидной растущей мощи этого объединения.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский планирует заменить послов в государствах G7 и G20, чтобы «усилить эти страны, в том числе – трек США». Сибига также отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркнул важность ротации кадров. Всего ожидается подписание 20 указов о смене глав диппредставительств.

Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» София Федина ранее говорила о необходимости замены Маркаровой, поскольку та не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными.

По словам Фединой, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию». В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

В прошлом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении только представителей Демократической партии. Конгрессмен назвал это вмешательством в президентские выборы в США.