Сальдо сообщил о готовности организовать визит отца Маска в Херсонскую область

Tекст: Мария Иванова

Сальдо заявил, что готов принять Эррола Маска, отца американского предпринимателя Илона Маска, и показать ему, как преобразился регион в составе России, передает РИА «Новости».

По словам Сальдо, за почти три года в составе России Херсонская область, особенно ее левобережная часть, заметно изменилась в позитивную сторону.

«С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России. Конечно, речь идет о части левобережья, расположенной за пределами насквозь простреливаемой 15-километровой зоны. Любой голос правды – удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников», – сказал Сальдо.

Он отметил, что в случае визита Эррола Маска особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности. По мнению губернатора, украинская сторона может попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, в том числе с использованием дронов.

Херсонская область вошла в состав России после референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Сейчас 75% региона контролируется Россией, а часть правобережья Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. Киев не признает итоги референдума и продолжает обстреливать территорию.

Напомним, ранее отец Илона Маска заявил о желании посетить регионы, которые воссоединились с Россией.