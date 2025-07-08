Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
В России зафиксирован рост числа совершенных мигрантами половых посягательств
Следственный комитет сообщил о 18 873 преступлениях, совершенных иностранцами за пять месяцев, что на 10% больше, чем годом ранее. Среди них отмечен рост числа половых посягательств.
За пять месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% и достигло 18 873 инцидентов, передает «Интерфакс». Удельный вес преступности мигрантов среди всех преступлений по стране увеличился с 4,3% до 5%.
Следственный комитет отметил рост числа особо тяжких преступлений приезжих – с 3 878 до 6 000, что составляет увеличение на 57%. Также на 22% выросло количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Всего почти 12,5 тысяч иностранцев нарушили уголовное законодательство России с начала года.
СКР добавил, что увеличилось и количество уголовных дел против чиновников, связанных с нарушениями миграционного учета. Таких дел стало на 21% больше, в суд направили 97 материалов по преступлениям сотрудников органов внутренних дел в миграционной сфере. К ответственности привлекли 120 человек, среди которых более 80 сотрудников миграционных подразделений.
В ведомстве сообщили, что по представлениям следователей к дисциплинарной ответственности привлекли 123 сотрудника органов внутренних дел, 82 из них работают в миграционных подразделениях. На совещании председатель СКР Александр Бастрыкин заявил: «Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». Он также подчеркнул значимость сотрудничества с исполнительной, законодательной властью и другими правоохранительными структурами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.
Следственный комитет инициировал проверку работы кафе мигрантов в Новосибирске после сообщений о нарушениях санитарных норм и нелегальных расчетах. Иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в Москве, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.