В России зафиксирован рост числа совершенных мигрантами половых посягательств

Tекст: Денис Тельманов

За пять месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, увеличилось на 10% и достигло 18 873 инцидентов, передает «Интерфакс». Удельный вес преступности мигрантов среди всех преступлений по стране увеличился с 4,3% до 5%.

Следственный комитет отметил рост числа особо тяжких преступлений приезжих – с 3 878 до 6 000, что составляет увеличение на 57%. Также на 22% выросло количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Всего почти 12,5 тысяч иностранцев нарушили уголовное законодательство России с начала года.

СКР добавил, что увеличилось и количество уголовных дел против чиновников, связанных с нарушениями миграционного учета. Таких дел стало на 21% больше, в суд направили 97 материалов по преступлениям сотрудников органов внутренних дел в миграционной сфере. К ответственности привлекли 120 человек, среди которых более 80 сотрудников миграционных подразделений.

В ведомстве сообщили, что по представлениям следователей к дисциплинарной ответственности привлекли 123 сотрудника органов внутренних дел, 82 из них работают в миграционных подразделениях. На совещании председатель СКР Александр Бастрыкин заявил: «Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». Он также подчеркнул значимость сотрудничества с исполнительной, законодательной властью и другими правоохранительными структурами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов будут лишать приобретенного гражданства.

Следственный комитет инициировал проверку работы кафе мигрантов в Новосибирске после сообщений о нарушениях санитарных норм и нелегальных расчетах. Иностранцы, участвующие в эксперименте по регистрации через приложение в Москве, будут сняты с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.