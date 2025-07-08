СК начал проверку кафе мигрантов в Новосибирске после жалоб

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о небезопасных услугах в кафе, открытом мигрантами в Новосибирске, передает РИА «Новости».

По сообщениям СМИ, в заведении продавали продукты с нарушением санитарных норм и не использовали банковские терминалы, требуя перевода денег на счет.

В информационном центре СК уточнили, что Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Евгению Долгаеву предоставить доклад о ходе и итогах проверки. Процессуальная проверка теперь находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.

Следственное управление СК о Новосибирской области уже начало необходимые проверки по изложенным в СМИ фактам. Специалисты изучат обстоятельства оказания услуг, а также соблюдение санитарных и финансовых требований в кафе.

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