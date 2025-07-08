Axios: Маск получил предложения помощи в создании партии

Tекст: Валерия Городецкая

По информации портала Axios, представители этих организаций, а также ряд политических консультантов выразили готовность поддержать Маска в его усилиях по формированию партии, передает РИА «Новости».

В комментарии изданию Янг подтвердил, что поддерживает контакт с Маском и его командой. «Я поддерживаю контакт с Илоном и его командой и готов помочь», – сказал он.

Кроме того, организация No Labels, ранее планировавшая выдвинуть независимого кандидата на президентских выборах в 2024 году, также выразила желание сотрудничать с Маском. Портал уточняет, что Либертарианская партия предложила свою помощь предпринимателю, обратившись к нему через соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил о создании в США новой партии – America Party. В воскресенье он официально подал документы на регистрацию новой партии.